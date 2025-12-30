Another Saigon by LG và 2 năm kiến tạo một phiên bản khác biệt

Giữa nhịp sống Sài thành vội vã, người trẻ không chỉ tìm một nơi ghé qua, mà cần không gian để trở lại, như Another Saigon by LG với những trải nghiệm gần gũi, tích cực, dễ chạm.

Sài thành không thiếu những không gian dành cho người trẻ, nhưng để trở thành điểm hẹn quen thuộc, không phải nơi nào cũng có thể làm. Sau 2 năm vận hành, không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG (ASG) đã trở thành nơi công nghệ và sáng tạo gắn liền những khoảnh khắc đời thường, đủ gần gũi để người trẻ muốn quay trở lại.

Không gian công nghệ “đổi mùa” theo nhịp sống

Một trong những yếu tố giúp ASG duy trì sức hút lâu dài nằm ở việc không gian này luôn được làm mới theo nhịp sống của người trẻ. Thay vì giữ một concept cố định, ASG được thiết kế để “đổi mùa” với các chủ đề lớn trong năm. Mỗi giai đoạn mang một sắc thái riêng, đủ khác biệt để tạo cảm hứng, giúp nơi đây không rơi vào cảm giác “đến một lần là đủ”. Điều đó cũng phần nào lý giải việc trong năm 2025, ASG ghi nhận hơn 40.000 lượt ghé thăm, trong đó phần lớn là thế hệ Z.

ASG được thiết kế “đổi mùa” với các chủ đề lớn trong năm.

Song song với việc làm mới không gian, các hoạt động trải nghiệm cũng được duy trì đều đặn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, ASG tổ chức hơn 40 workshop diễn ra gần như mỗi tuần, từ các hoạt động thủ công, sáng tạo đến trải nghiệm mang yếu tố văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Các workshop trải nghiệm liên tục diễn ra tại ASG.

Đồng hành local brand khơi dậy tinh thần sáng tạo

Năm 2025, ASG tiếp tục khẳng định vai trò như một nền tảng kết nối sáng tạo, nơi LG đồng hành các local brand để mở rộng trải nghiệm cho người trẻ. Những cái tên như Tòhe, Phin Ơi hay JamLos mang đến màu sắc khác nhau, nhưng cùng “chạm” ở tinh thần sáng tạo gắn với văn hóa bản địa đương đại.

LG đồng hành các local brand để mở rộng trải nghiệm cho người trẻ.

Với Tòhe, concept “Vùng đất diệu kỳ” biến không gian thành một thế giới giàu trí tưởng tượng, nơi người tham gia trực tiếp nặn tò he, săn quà và khám phá các vật phẩm minh họa sinh động.

Phin Ơi mang đến “Thành phố hoan hỷ” với các hoạt động nhẹ nhàng, khuyến khích người tham gia chậm lại, kết nối cảm xúc và tinh thần tích cực.

Concept “Vùng đất diệu kỳ” biến không gian thành một thế giới giàu trí tưởng tượng.

Trong khi đó, JamLos với concept “Kho báu tick cực” mang không khí vui tươi, gần gũi với nhịp sống Gen Z, thông qua các hoạt động trải nghiệm kết hợp workshop và săn quà. Xuyên suốt các chặng trải nghiệm, LG giữ vai trò kiến tạo không gian để công nghệ trở thành điểm chạm tinh tế.

Trải nghiệm công nghệ LG qua “điểm chạm” đời sống

Từ các workshop thủ công và hoạt động sáng tạo cùng local brand, ASG cho thấy một tâm lý chung: Người trẻ muốn được tham gia, “chạm” và cảm nhận trực tiếp. Tinh thần đó cũng được áp dụng xuyên suốt trong cách không gian này mang trải nghiệm công nghệ đến với người ghé thăm.

Toàn bộ không gian ASG là những mảnh ghép công nghệ mới nhất được LG giới thiệu đến người dùng.

Đó cũng chính là một trong những lý do ASG ra đời và toàn bộ không gian là những mảnh ghép công nghệ mới nhất được LG giới thiệu đến người dùng. Bên cạnh đó, những sản phẩm và thiết bị mới cũng liên tục được cập nhật, mang cơ hội tiếp cận công nghệ dẫn đầu đến người dùng Việt.

Từ chăm sóc quần áo, giày dép trong tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và LG Shoecare đến trải nghiệm màn hình gaming LG UltraGear đỉnh cao, ASG còn mang đến người trẻ hình dung về một không gian sống lý tưởng của tương lai.

Sau 2 năm hoạt động, ASG cho thấy cách LG theo đuổi công nghệ thấu cảm một cách nhất quán, để người trẻ không chỉ hiểu công nghệ, mà cảm nhận được giá trị của công nghệ trong những khoảnh khắc quen thuộc hàng ngày.