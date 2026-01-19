Lý do doanh số máy giặt LG tại Điện máy Xanh tăng mạnh dịp cận Tết

Quý IV/2025 đánh dấu cú bứt tốc của LG tại Điện máy Xanh, khi máy giặt của thương hiệu đạt mức tăng trưởng 60% về doanh thu, dẫn đầu thị phần máy giặt toàn hệ thống.

Kết thúc quý IV/2025, máy giặt LG xác lập cột mốc ấn tượng tại Điện máy Xanh với hơn 51.500 sản phẩm bán ra, đánh dấu mức tăng trưởng 47% về số lượng và 60% về doanh thu so với quý trước. Thành tích này đưa LG vươn lên vị trí “ngôi vương” doanh số máy giặt toàn chuỗi.

Đặc biệt, máy giặt dung tích lớn 11-14 kg tạo nên cú hích ngoạn mục với một số model ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 316%. Thành công này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như xu hướng tiêu dùng cuối năm, chiến lược sản phẩm và công nghệ mà LG theo đuổi.

Phân khúc máy giặt 11-14 kg trở thành động lực chính thúc đẩy sự bứt phá về doanh số của máy giặt LG.

Động lực đầu tiên đến từ nhu cầu mua sắm của người dùng trong giai đoạn cuối năm. Nhu cầu tổng vệ sinh nhà cửa đón Tết khiến khối lượng chăn ga, màn cửa và đồ dùng cồng kềnh cần làm sạch tăng đột biến. Các dòng máy giặt nhỏ dần bộc lộ hạn chế khi dễ quá tải, gây ảnh hưởng đến hiệu quả giặt sạch và độ bền máy.

Điều này thúc đẩy làn sóng nâng cấp lên máy giặt dung tích lớn, giúp xử lý gọn mọi mẻ giặt lớn trong một lần. Trước xu hướng đó, các thương hiệu sở hữu dải sản phẩm phù hợp như LG nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Máy giặt dung tích lớn là “trợ thủ” giúp giặt giũ nhanh gọn, gia đình có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp dịp cận Tết.

Bước ngoặt giúp máy giặt dung tích lớn của LG xác lập lợi thế cạnh tranh còn đến từ sự nhạy bén trong việc đáp ứng nhu cầu người dùng. Từ quý III/2025, LG đẩy mạnh bổ sung dòng máy giặt dung tích lớn với nhiều công nghệ tiên tiến cùng mức giá hợp lý. Tại Điện máy Xanh, với hơn 7 triệu đồng - không chênh lệch quá nhiều so với máy giặt 9 kg phổ thông - khách hàng đã có thể sở hữu thiết bị có sức chứa lớn hơn đáng kể.

Ngoài ra, tính năng thông minh cũng là yếu tố thúc đẩy sức mua của mẫu máy giặt dung tích lớn dịp cận Tết. Minh chứng rõ nét nhất là mẫu máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD Inverter FX1411N5G 11 kg - model bán chạy nhất trong quý IV/2025.

Máy sở hữu công nghệ tiên tiến như AI DD nhận diện chất liệu vải và thiết lập chương trình giặt tối ưu giúp bảo vệ sợi vải, TurboWash 360 tăng khả năng giặt sạch trong thời gian ngắn và LG Steam loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm.

Công nghệ AI DD trên máy giặt sấy LG AI DD Inverter 11 kg FX1411N5G giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn 18% so với máy giặt thông thường.

Trong khi đó ở phân khúc máy giặt lồng đứng, model LG TurboDrum T2514VBTB 14 kg sở hữu công nghệ TurboDrum giúp đánh bật vết bẩn cứng đầu mà vẫn hạn chế tình trạng quần áo bị xoắn rối sau khi giặt. Các model máy giặt LG còn hỗ trợ kết nối và điều khiển từ xa qua ứng dụng LG ThinQ, mang đến trải nghiệm giặt giũ tiện nghi và hiện đại.

Cú bứt tốc của máy giặt LG không thể trọn vẹn nếu thiếu đi vai trò “cầu nối” của Điện máy Xanh. Tận dụng thế mạnh về độ phủ rộng, Điện máy Xanh không chỉ đưa máy giặt LG đến tay khách hàng mà còn bảo chứng cho sự an tâm bằng dịch vụ giao lắp, bảo hành tận nhà. Đây là nền tảng giúp gia đình Việt dễ dàng tiếp cận và yên tâm nâng cấp tổ ấm dịp cuối năm.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ chuẩn mực, Điện máy Xanh còn khẳng định vị thế “nhà bán lẻ quốc dân” qua giải pháp tài chính thiết thực. Điển hình là chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cho phép khách hàng rinh máy về dùng ngay không vội thanh toán. Khách hàng còn được tặng phiếu mua hàng trị giá đến 2 triệu đồng cho máy sấy LG kèm quà tặng gia dụng thiết thực.

Đặc biệt, chương trình “Tết Free Mã” đang diễn ra tại Điện máy Xanh cung cấp giải pháp ví trả sau MWG Paylater hạn mức lên đến 40 triệu đồng, cùng hàng nghìn lì xì trị giá đến 5 triệu đồng.

Bằng ưu đãi thiết thực, Điện máy Xanh giúp khách hàng sở hữu sản phẩm chất lượng cao mà vẫn nhẹ ví.

Có thể thấy, cú bứt phá của máy giặt LG tại Điện máy Xanh trong giai đoạn cuối năm không chỉ là con số ấn tượng, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người Việt. Khi nhu cầu giặt giũ ngày càng lớn, đòi hỏi cao hơn về tiện ích và chi phí hợp lý, thương hiệu nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng như LG, cùng hệ thống bán lẻ thấu hiểu người dùng như Điện máy Xanh, tạo nên lợi thế tăng trưởng đúng thời điểm, đặt nền móng cho đà bứt tốc bền vững.