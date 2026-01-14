Nhân viên CTCP Điện máy Xanh nhận thưởng Tết đến 200 triệu đồng

Chính sách thưởng Tết năm nay của Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh là tâm điểm chú ý khi doanh nghiệp dự kiến trích 1.200 tỷ đồng cho quỹ thưởng.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải chọn giải pháp "thắt lưng buộc bụng", thông tin về chính sách thưởng Tết của Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh trở thành điểm sáng. Với quỹ thưởng thuộc nhóm dẫn đầu ngành bán lẻ, chính sách đãi ngộ của Điện máy Xanh tạo ra bước nhảy vọt về thu nhập cuối năm cho người lao động. Những nhân sự xuất sắc có thể nhận thưởng đến 100 triệu đồng, trong khi ở cấp quản lý, con số vượt mốc 200 triệu đồng. Mức thưởng vượt mặt bằng chung thị trường, thể hiện nỗ lực quản trị hiệu quả và hành động “vượt khó” của doanh nghiệp trong suốt năm vừa qua đã đi đúng hướng.

Với quỹ thưởng 1.200 tỷ đồng , Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về chính sách đãi ngộ.

Chế độ thưởng cùng chính sách phúc lợi tốt là điểm khác biệt tạo nên sức hút của môi trường làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh. Thực tế, trước khi đón nhận khoản thưởng Tết Nguyên đán sắp tới, người lao động liên tiếp nhận tin vui tiền thưởng với đợt thưởng mừng công ty về đích sớm vào tháng 10/2025 và đợt thưởng Giáng sinh.

Chuỗi chính sách "thưởng chồng thưởng" tiếp sức kịp thời, giúp người lao động cảm thấy an tâm và được ghi nhận sau những cống hiến cho công việc. Sự đãi ngộ chu đáo và liên tục này là một trong những lý do giúp công ty tiếp tục được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt bậc nhất Việt Nam 2025" (theo Anphabe).

Để có nguồn tài chính cho mức thưởng cao, công ty cũng trải qua nhiều trở ngại. Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh đã có một năm tái cấu trúc, liên tục rà soát, tinh gọn bộ máy và loại bỏ các khâu kém hiệu quả. Việc giá bán tăng do thiếu linh kiện, nguyên liệu đầu vào tăng, tỷ giá tăng cao liên tục hay tình hình mùa vụ không thuận lợi trong năm vừa qua đòi hỏi sự phản ứng linh hoạt. Chẳng hạn công ty tạo ra sự kiện bán hàng, chương trình khuyến mại, chiến dịch truyền thông hiệu quả, khả năng tìm kiếm cơ hội bán hàng hiếm hoi trong năm và tận dụng tốt cơ hội này. Chiến lược quản trị này không chỉ tạo ra dư địa tài chính để chăm lo cho người lao động, mà còn giúp doanh nghiệp vững vàng hơn trên thị trường.

Kết quả kinh doanh ấn tượng là cơ sở để doanh nghiệp mạnh tay chi thưởng, chia sẻ kết quả thành công với nhân viên.

Ngoài ra, yếu tố then chốt giúp Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh hoàn thành sớm mục tiêu kinh doanh từ tháng 10/2025 là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhân viên trong phục vụ khách hàng. Giữa bối cảnh sức mua biến động, mỗi đơn hàng là kết quả của sự kiên trì tư vấn và tinh thần "khách hàng là trung tâm". Một nhân viên nỗ lực hết mình phục vụ khách hàng, mang lại doanh thu tốt sẽ có mức thu nhập tốt. Doanh số tăng trưởng là minh chứng cho tâm huyết và cường độ làm việc của hàng chục nghìn nhân sự trên toàn hệ thống.

Ngoài tiền thưởng, chính sách nhân sự tại Điện máy Xanh với nhiều đãi ngộ cũng là điểm cộng. Điển hình công ty luôn duy trì chính sách ghi nhận - thưởng thâm niên hấp dẫn, bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên Điện máy Xanh và thành viên gia đình của họ, trong đó công ty hỗ trợ cho nhân viên chi phí mua tùy theo thâm niên. Công ty cũng duy trì hoạt động teambuilding thường niên đồng thời duy trì giờ giấc và thời gian làm việc linh hoạt trong ngày. Năm 2025, tỷ lệ nghỉ việc của nhân sự tại Điện máy Xanh xuống mức 1,41%, mức thấp từ trước đến nay.

Nỗ lực phục vụ khách hàng của nhân viên được doanh nghiệp ghi nhận và quy đổi thành giá trị vật chất xứng đáng.

Nhìn rộng hơn, chính sách thưởng Tết và chính sách nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh còn là tuyên ngôn về sự ổn định, bền vững và cam kết dài hạn với người lao động. Việc mạnh tay chia sẻ thành quả cho nhân viên cho thấy Điện máy Xanh nhất quán với triết lý lấy con người làm trung tâm, nơi nỗ lực được ghi nhận và tăng trưởng luôn song hành quyền lợi nhân sự. Đây cũng là nền tảng giúp Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh duy trì sức hút của môi trường làm việc đáng mơ ước, đủ năng lực giữ chân và thu hút nhân tài trong ngành bán lẻ.