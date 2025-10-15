Mua máy lạnh trái mùa tại Điện máy Xanh với giá giảm sâu, quà hấp dẫn

Với người tiêu dùng tinh ý, những ngày tiết trời se mát là lúc thích hợp để chọn mua máy lạnh bởi các thương hiệu thường tung ra mức giá hấp dẫn, dịch vụ nhanh gọn và ưu đãi lớn.

Thay vì chờ nắng nóng trở lại mới sắm sửa, từ tháng 10 đến cuối năm là thời điểm lý tưởng để sở hữu chiếc máy lạnh với mức giá hời tại Điện máy Xanh, cùng loạt ưu đãi: Giảm giá đến 41%, miễn phí công lắp đặt, miễn phí vật tư - ống đồng. Thêm vào đó, khách hàng còn nhận loạt quà tặng gia dụng giá trị.

Tại Điện máy Xanh, người tiêu dùng dễ dàng tìm được máy lạnh phù hợp nhu cầu và ngân sách gia đình, từ các dòng tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh đến các mẫu tích hợp công nghệ kháng khuẩn, lọc bụi mịn.

Đặc biệt, Điện máy Xanh đang có ưu đãi combo “Nhà mới” phù hợp khách hàng chuẩn bị hoàn thiện không gian sống. Thay vì mua từng chiếc riêng lẻ, việc sắm trọn gói máy lạnh cho nhiều phòng không chỉ giúp đồng bộ thiết kế và thương hiệu mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí. Khi khách hàng mua từ 2 đến 3 máy sẽ được giảm 5% tổng giá trị đơn hàng và khi đặt hàng 4 máy trở lên, ưu đãi này tăng lên 10%. Chuỗi bán lẻ còn hỗ trợ giữ hàng 3 tháng không phát sinh chi phí cho những ai đang xây nhà mà chưa có không gian lắp, nhưng vẫn muốn đặt trước máy lạnh để được hưởng trọn ưu đãi hấp dẫn.

Combo “Nhà mới” là ưu đãi có lợi khi mua nhiều, phù hợp gia đình có nhu cầu trang bị đồng bộ cho các phòng trong ngôi nhà mới.

Chẳng hạn, nếu người dùng mua 4 chiếc máy lạnh có tầm giá 10 triệu trong thời gian này, chỉ riêng combo Nhà mới đã giúp người dùng tiết kiệm trực tiếp từ 4 - 5 triệu. Khi kết hợp với các khuyến mãi khác trong thời điểm trái mùa này, số tiền tiết kiệm có thể lên đến 50% tổng chi phí.

Nếu chưa vội hoàn thiện lắp đặt, khách hàng có thể lựa chọn cọc trước 50% để giữ hàng trong 3 tháng. Sau đó đội ngũ kỹ thuật sẽ đến tận nơi tư vấn và hỗ trợ lắp ống đồng trước, lắp máy sau và hoàn toàn miễn phí. Nhờ đó, hệ thống điều hòa có thể được tính toán từ giai đoạn thi công, triển khai đường ống gọn gàng và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Lợi thế khác ở thời điểm này là thời gian giao - lắp nhanh vượt trội. Dịch vụ lắp đặt của Điện máy Xanh vốn nổi bật với cam kết sáng mua chiều lắp và tốc độ này đẩy nhanh hơn nữa khi mua “trái mùa”. Từ đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian lắp đặt phù hợp lịch sinh hoạt của gia đình.

Với hệ thống hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, Điện máy Xanh cam kết “sáng mua - chiều lắp”, giúp việc trang bị máy lạnh trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Ngoài ưu đãi trên, Điện máy Xanh mang đến trải nghiệm mua sắm trọn gói với loạt đặc quyền: Trả chậm 0% lãi suất, bảo hành mở rộng đến 4 năm, gói bảo dưỡng 8 lần vệ sinh máy lạnh với giá ưu đãi, đồng thời miễn phí vật tư và công lắp đặt. Những giá trị cộng thêm này giúp khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài, bớt đi nỗi lo về chi phí phát sinh hay chất lượng dịch vụ sau mua.

Có thể nói, đây là thời điểm hợp lý để sắm máy lạnh cho tổ ấm mới. Người dùng có thể đến hệ thống Điện máy Xanh để tham khảo gần 200 mẫu máy lạnh từ các thương hiệu nổi tiếng như Daikin, Panasonic, LG, Samsung… với nhiều phân khúc giá, đáp ứng mọi nhu cầu và không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào.