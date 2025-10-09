Máy giặt Toshiba dẫn đầu doanh số tháng 9 tại Điện máy Xanh

Tháng 9 ghi dấu bước nhảy vọt của Toshiba, khi vươn lên vị trí số 1 về doanh số máy giặt tại hệ thống bán lẻ điện máy lớn nhất nước, củng cố vị thế của hãng trên thị trường.

Theo số liệu ghi nhận từ Điện máy Xanh, trong vòng một tháng, Toshiba bán ra hơn 20.700 sản phẩm, mang về doanh thu vượt 139 tỷ đồng , giúp thương hiệu chiếm lĩnh 31% thị phần tại chuỗi bán lẻ.

Động lực chính của sự bứt phá này đến từ nhóm sản phẩm đặc quyền Toshiba tại Điện máy Xanh với mức tăng trưởng vượt bậc 137% so với tháng trước. Nhóm sản phẩm này gồm toàn bộ mẫu máy giặt lồng ngang dung lượng 12 kg - 13 kg, lồng đứng 12 kg và một số model nổi bật khác. Sản phẩm ghi điểm nhờ khả năng giặt khối lượng quần áo lớn, chăn mền dày chỉ trong một lần, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho người dùng.

Bên cạnh đó, mức giá ngày càng dễ tiếp cận, nhiều tính năng thiết thực với nhu cầu gia đình Việt và loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9 góp phần thúc đẩy sức mua tăng mạnh, đưa doanh số toàn thương hiệu bứt phá rõ rệt.

Máy giặt Toshiba sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như bọt khí nano giúp làm sạch sâu, hay Origin Inverter giúp vận hành bền bỉ và tiết kiệm điện.

Trong bức tranh tăng trưởng ấn tượng, nổi bật lên là model Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK) - dòng máy giặt lồng đứng của Toshiba được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất tại Điện máy Xanh trong tháng 9. Riêng mẫu này ghi nhận hơn 6.000 sản phẩm bán ra, mang về doanh thu vượt 40 tỷ đồng . Trung bình cứ khoảng ba chiếc máy giặt Toshiba được bán tại Điện máy Xanh thì có một chiếc là AW-DUK1300KV (MK) - con số đủ để thấy sức hút đặc biệt của sản phẩm.

Khi ngày càng nhiều hộ gia đình ưa chuộng máy giặt lồng ngang, AW-DUK1300KV (MK) vẫn tạo được chỗ đứng riêng nhờ sự cân bằng giữa thiết kế tiện dụng, hiệu quả vận hành và mức giá dễ tiếp cận. Đặc biệt, model này còn sở hữu lồng giặt to hơn đáng kể so với sản phẩm có cùng kích thước bên ngoài - vừa tối ưu không gian, vừa giúp người dùng tiết kiệm thời gian lẫn điện nước khi không phải giặt nhiều lần.

Quan trọng hơn, AW-DUK1300KV (MK) được tích hợp nhiều công nghệ giặt tiên tiến, nổi bật là bọt khí nano UFB - tạo ra hàng tỷ bọt khí có kích thước nano siêu nhỏ, dễ dàng thẩm thấu vào từng sợi vải. Nhờ đó, chất giặt tẩy được kích hoạt hiệu quả hơn, đánh bay vết bẩn cứng đầu, đồng thời giúp quần áo giữ màu và bền đẹp lâu dài.

Model này cũng được trang bị công nghệ GreatWaves, sử dụng luồng nước chuyển động mạnh mẽ, không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch mà còn rút ngắn đáng kể thời gian giặt. Theo thử nghiệm của nhà sản xuất, quần áo giặt bằng GreatWaves sạch hơn và tiết kiệm hơn 20% thời gian so với chế độ giặt thông thường - điểm cộng lớn cho những gia đình bận rộn.

Mẫu AW-DUK1300KV (MK) cũng có nhiều tiện ích quen thuộc như khóa trẻ em, vệ sinh lồng giặt tự động hay nắp máy trợ lực chống kẹt tay, mang lại trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Song song đó, Toshiba Inverter 12 kg TW-T21BU130UWV(MG) cũng là sản phẩm ghi dấu ấn tích cực trong thời gian qua. Cùng sử dụng công nghệ bọt khí nano UFB đặc trưng của Toshiba, mẫu máy giặt cửa trước này còn được trang bị nhiều tính năng nổi bật như Aroma+ giúp giữ hương thơm lâu hơn, Great Steam khử trùng bằng hơi nước nóng hay Color Alive hạn chế phai màu cho đồ giặt.

Đặc biệt, TW-T21BU130UWV(MG) sở hữu cửa bảo vệ 2 lớp, với sự kết hợp giữa nhựa ABS cùng kính chịu lực tạo nên độ bền chắc cho sản phẩm. Mẫu máy này cũng được trang bị van sử dụng mực nước thấp, cho phép máy hoạt động ổn định ngay cả ở khu vực có áp lực nước yếu, đồng thời hỗ trợ thêm đồ trong khi giặt giúp loại bỏ e ngại thường thấy của người dùng khi lựa chọn dòng máy giặt cửa trước.

Người dùng có thể điều khiển TW-T21BU130UWV(MG) từ xa qua ứng dụng TSmartLife trên điện thoại, cho phép theo dõi và điều chỉnh máy ở bất cứ đâu.

Đằng sau sức bật doanh số còn là lợi thế từ những ưu đãi tại Điện máy Xanh. Áp dụng với một số model máy giặt Toshiba, khách hàng có cơ hội chọn thêm hai năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo vệ máy lên 4 năm. Chính sách 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày với lỗi từ nhà sản xuất cũng giúp người mua an tâm tuyệt đối. Đi cùng với đó là quà tặng gia dụng thiết thực và chương trình trả chậm 0% lãi suất, khiến việc đầu tư một chiếc máy giặt chất lượng cao trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn cho tài chính của nhiều hộ gia đình.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế thân thiện với nhu cầu gia đình và chính sách ưu đãi toàn diện giúp Toshiba trở thành cái tên nổi bật nhất tại Điện máy Xanh trong tháng 9 vừa qua. Kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu, mà còn cho thấy mô hình hợp tác đặc quyền giữa Toshiba và Điện máy Xanh đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ hiện tại, Toshiba được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường máy giặt, đồng thời tạo ra chuẩn mực mới về sản phẩm gia dụng dành cho gia đình Việt.