Sun Group đề xuất quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc quy mô 1.000 ha

Sun Group vừa trình bày ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc với quy mô khoảng 1.000 ha, định hướng làm điểm du lịch quốc tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Sun Group dự kiến quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc quy mô 1.000 ha, nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Trường.

Chiều 25/12, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về ý tưởng quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc. Đây là lần đầu tiên Sun Group trình bày phương án quy hoạch dự án sau khi ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2025.

Theo đề xuất, dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc có quy mô khoảng 1.000 ha, nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình du lịch bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, bảo tồn văn hóa cộng đồng và giao lưu du lịch xuyên biên giới.

Ý tưởng quy hoạch lấy cảm hứng từ “Truyền thuyết người Việt cổ” về Vua Tày, gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa bản địa.

Với vị trí đặc thù, nằm tại điểm giao thoa giữa vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng (được UNESCO công nhận) và Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, dự án hướng tới mục tiêu phát triển Thác Bản Giốc trở thành điểm đến du lịch quốc tế.

Theo Sun Group, quy hoạch sẽ tập trung thúc đẩy chuỗi giá trị kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường tự nhiên, hạn chế thương mại hóa văn hóa, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng, an ninh biên giới và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, dự án dự kiến được phân chia thành các phân khu phát triển liên hoàn, khai thác cảnh quan thiên nhiên như Thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao, kết hợp tôn vinh văn minh lúa nước và văn hóa tâm linh bản địa.

Các sản phẩm du lịch được định hướng đa dạng, bao gồm dịch vụ trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, công trình văn hóa và khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được Sun Group định vị là “Di sản Xanh Biên giới”, gắn với lộ trình triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Về hiệu quả kinh tế, dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi tuyến cao tốc kết nối khu vực được mở rộng. Sau 5 năm vận hành, lượng khách dự kiến có thể đạt khoảng 4 triệu lượt mỗi năm, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội địa phương.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Cao Bằng, năm 2025, địa phương này ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế gần 96.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt trên 2.500 tỷ đồng . Dự án Khu du lịch Thác Bản Giốc được kỳ vọng góp phần gia tăng mạnh lượng khách, đưa du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn hơn vào GRDP của tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua phát triển chuỗi giá trị địa phương và mô hình du lịch cộng đồng, dự án được kỳ vọng tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đánh giá cao ý tưởng quy hoạch của Sun Group và cho rằng đây có thể trở thành dự án mang tính biểu tượng, đưa Cao Bằng tham gia sâu hơn vào dòng chảy du lịch quốc tế.

Theo ông Phan Thăng An, Cao Bằng có nhiều tiềm năng nhưng cần những nhà đầu tư lớn, có tầm nhìn dài hạn và khả năng triển khai quyết liệt để khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có.