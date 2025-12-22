Bộ Xây dựng thúc Sun Group nộp quy hoạch nâng cấp sân bay Côn Đảo

Bộ Xây dựng đề nghị Sun Group khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo theo các mốc thời gian đã cam kết.

Sân bay Côn Đảo hiện chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như ATR 72 và tương đương (Embraer E190/E195 giảm tải). Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc triển khai lập quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đã nhận được văn bản của Cục Hàng không về tiến độ triển khai lập quy hoạch sân bay này, sau nhiều lần Cục có văn bản hướng dẫn, đôn đốc Sun Group phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Tại các văn bản gửi cơ quan quản lý, Sun Group cam kết hoàn thành nghiên cứu ban đầu về quy mô quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo trước ngày 5/9. Doanh nghiệp cũng cam kết tổ chức lập và trình duyệt hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong trường hợp cần điều chỉnh quy mô công suất sân bay Côn Đảo) trước ngày 24/9; đồng thời hoàn thành việc lập, trình duyệt hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo trước ngày 14/11.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, đến nay Sun Group vẫn chưa báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay theo các mốc thời gian đã cam kết.

Để bảo đảm tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị Sun Group khẩn trương thực hiện hồ sơ quy hoạch, đồng thời báo cáo kế hoạch và tình hình triển khai lập, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ quy hoạch.

Báo cáo này cần được gửi về Bộ Xây dựng và Cục Hàng không trước ngày 25/12 để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sun Group phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ quy hoạch, nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của đặc khu Côn Đảo.

Hồi tháng 5, Sun Group đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho phép doanh nghiệp này tài trợ sản phẩm mở rộng quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn bộ chi phí nghiên cứu, lập hồ sơ quy hoạch, công bố quy hoạch... theo quy định do doanh nghiệp tự nguyện chi trả theo căn cứ tại Điều 38 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo Sun Group khẳng định việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Hiện đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không Côn Đảo đã xuống cấp, khả năng chịu tải kém, do xây dựng từ năm 2004. Chiều rộng đường cất hạ cánh 30 m không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác tàu bay code C, chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay như ATR72 và tương đương (Embraer E190/E195 giảm tải).

Sun Group đề xuất nghiên cứu nâng cấp, mở rộng sân bay này, kéo dài đường cất hạ cánh lên sân bay cấp 4E, nâng công suất khai thác lên 2 triệu hành khách/năm vào 2030, để tiếp nhận được các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như Airbus A320, A321, A350, Boeing 787...

Qua đó, sân bay có thể đón các chuyến bay quốc tế từ Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc...