Con gái 9X của ông Vũ Văn Tiền lộ diện tại Chứng khoán An Bình

Bà Vũ Khánh Linh - con gái ông Vũ Văn Tiền - xuất hiện trong danh sách đề cử HĐQT Chứng khoán An Bình, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc toàn diện bộ máy.

Bà Vũ Khánh Linh hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình. Ảnh: ABF.

CTCP Chứng khoán An Bình (UPCoM: ABW) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với điểm nhấn là kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng bộ máy quản trị.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm 4 Thành viên HĐQT hiện tại, đồng thời bầu bổ sung 4 nhân sự mới ngay sau đó. Danh sách đề cử mang đậm dấu ấn của hệ sinh thái ABBank và Tập đoàn Geleximco. Trong số này, đáng chú ý là sự xuất hiện của bà Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993), con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch ABBank.

Về nền tảng học vấn, bà Linh sở hữu hai bằng thạc sĩ quốc tế, gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath (Anh) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary (Canada). Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính & Ngân hàng tại Ernst & Young Vietnam (EY) và chuyên gia IFRS tại ABBank.

Hiện tại, bà Linh giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Ba ứng viên còn lại cũng đều đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các tổ chức liên quan. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Đạt hiện là Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình; bà Vũ Thị Hải Nga là Kế toán trưởng Tập đoàn Geleximco; ông Trần Việt Dũng giữ chức Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân tại ABBank.

Động thái “thay máu” nhân sự cấp cao diễn ra song song với những biến động đáng kể trong cơ cấu cổ đông. Trong giai đoạn từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, Tập đoàn Geleximco đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,9% và không còn là cổ đông lớn. Danh tính bên nhận chuyển nhượng lượng cổ phần này hiện vẫn chưa được công bố.

Song song với việc tái cấu trúc nhân sự, Chứng khoán An Bình cũng lên kế hoạch tăng mạnh quy mô vốn. Doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.061 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu. Đồng thời, công ty dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 600 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 2,2 lần về doanh thu và 2,7 lần về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm trước.