Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Con gái 9X của ông Vũ Văn Tiền lộ diện tại Chứng khoán An Bình

  • Thứ tư, 18/3/2026 20:46 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Bà Vũ Khánh Linh - con gái ông Vũ Văn Tiền - xuất hiện trong danh sách đề cử HĐQT Chứng khoán An Bình, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc toàn diện bộ máy.

Bà Vũ Khánh Linh hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình. Ảnh: ABF.

CTCP Chứng khoán An Bình (UPCoM: ABW) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với điểm nhấn là kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng bộ máy quản trị.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm 4 Thành viên HĐQT hiện tại, đồng thời bầu bổ sung 4 nhân sự mới ngay sau đó. Danh sách đề cử mang đậm dấu ấn của hệ sinh thái ABBank và Tập đoàn Geleximco. Trong số này, đáng chú ý là sự xuất hiện của bà Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993), con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch ABBank.

Về nền tảng học vấn, bà Linh sở hữu hai bằng thạc sĩ quốc tế, gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath (Anh) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary (Canada). Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính & Ngân hàng tại Ernst & Young Vietnam (EY) và chuyên gia IFRS tại ABBank.

Hiện tại, bà Linh giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Ba ứng viên còn lại cũng đều đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các tổ chức liên quan. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Đạt hiện là Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình; bà Vũ Thị Hải Nga là Kế toán trưởng Tập đoàn Geleximco; ông Trần Việt Dũng giữ chức Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân tại ABBank.

Động thái “thay máu” nhân sự cấp cao diễn ra song song với những biến động đáng kể trong cơ cấu cổ đông. Trong giai đoạn từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, Tập đoàn Geleximco đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,9% và không còn là cổ đông lớn. Danh tính bên nhận chuyển nhượng lượng cổ phần này hiện vẫn chưa được công bố.

Song song với việc tái cấu trúc nhân sự, Chứng khoán An Bình cũng lên kế hoạch tăng mạnh quy mô vốn. Doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.061 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu. Đồng thời, công ty dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 600 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2,2 lần về doanh thu và 2,7 lần về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm trước.

Ngân hàng của đại gia Vũ Văn Tiền huy động hơn 2.300 tỷ từ cổ phiếu

Ngân hàng TMCP An Bình vừa thu hơn 2.300 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

20:50 6/3/2026

Cổ phiếu DGC lao dốc khi cha con ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố

Cổ phiếu DGC bị bán tháo dữ dội sau thông tin lãnh đạo bị khởi tố, kéo theo làn sóng hoảng loạn lan rộng và trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường phiên 17/3.

30:1779 hôm qua

F88 sắp chuyển sàn sang HoSE

F88 lên kế hoạch rời UPCoM để chuyển sang niêm yết trên HoSE, đồng thời triển khai loạt phương án tăng vốn nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô và nâng chuẩn thị trường vốn.

35:2097 hôm qua

Minh Khánh

vũ văn tiền Tiền mã hóa vũ khánh linh chứng khoán an bình abbank geleximco

Đọc tiếp

Khi nao VN-Index moi lay lai duoc 'thang bang'? hinh anh

Khi nào VN-Index mới lấy lại được 'thăng bằng'?

06:00 16/3/2026 06:00 16/3/2026

0

Sau tuần biến động mạnh và thủng mốc 1.700 điểm, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng với kịch bản chủ đạo là rung lắc, tích lũy.

Gia vang the gioi lao doc khong phanh hinh anh

Giá vàng thế giới lao dốc không phanh

46 phút trước 20:35 18/3/2026

0

Giá vàng lao dốc xuống 4.841 USD/ounce khi dữ liệu lạm phát Mỹ vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý