Cổ phiếu DGC lao dốc khi cha con ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố

Cổ phiếu DGC bị bán tháo dữ dội sau thông tin lãnh đạo bị khởi tố, kéo theo làn sóng hoảng loạn lan rộng và trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường phiên 17/3.

Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch thường trực. Ảnh: Forbes.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu phiên giao dịch ngày 17/3 với trạng thái hồi phục sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Lực cầu quay trở lại tương đối đồng đều ở nhiều nhóm ngành giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh ngay từ đầu phiên, thậm chí có thời điểm nới rộng đà tăng lên hơn 30 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực, phản ánh tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định trở lại sau giai đoạn rung lắc mạnh. Dòng tiền trong phiên sáng lan tỏa trên diện rộng, từ nhóm ngân hàng, chứng khoán cho đến bất động sản và bán lẻ, tạo nền tảng giúp chỉ số duy trì xu hướng đi lên tương đối vững vàng.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn này không kéo dài quá lâu. Bước sang phiên chiều, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh tại nhóm dầu khí và hóa chất đã khiến đà tăng của thị trường bị thu hẹp đáng kể.

Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt lao dốc, trong đó DPM, DCM, BSR đồng loạt giảm kịch biên độ. Các mã khác như PVD (-6,7%), PVS (-4,3%), PLX (-2,3%), PVT (-3,7%) cũng chịu áp lực bán mạnh, trở thành lực cản chính kéo lùi chỉ số.

Đáng chú ý, tâm điểm tiêu cực của thị trường trong phiên này thuộc về cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Mã này bị bán tháo mạnh và nhanh chóng rơi xuống mức giá sàn 68.800 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng một tháng trở lại đây.

Thanh khoản tăng đột biến theo chiều bán lên gần 600 tỷ đồng . Đáng chú ý, DGC ghi nhận lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 12,6 triệu đơn vị tính đến cuối phiên, cho thấy áp lực thoát hàng gần như áp đảo hoàn toàn lực cầu.

Cổ phiếu DGC dư bán giá sàn hơn 12.600 đơn vị. Ảnh: TradingView.

Diễn biến lao dốc của DGC xuất phát từ thông tin tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng các đơn vị liên quan. Các vi phạm được xác định diễn ra có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Những sai phạm chính bao gồm hành vi đổ thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên không đúng quy định, cũng như vi phạm trong công tác kế toán.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố với 3 tội danh liên quan đến vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Một số lãnh đạo khác của doanh nghiệp cũng bị truy cứu trách nhiệm với các hành vi tương tự.

Xét về cơ cấu cổ đông, Hóa chất Đức Giang có đặc điểm khá điển hình của doanh nghiệp gia đình khi phần lớn cổ phần tập trung trong tay gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Tổng giá trị khối tài sản cổ phiếu mà gia đình này nắm giữ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng theo thị giá. Riêng cá nhân ông Huyền hiện sở hữu khoảng 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương giá trị khoảng 4.800 tỷ đồng.

Về tổng quan phiên giao dịch, dù chịu áp lực đáng kể trong phiên chiều, thị trường vẫn giữ được sắc xanh. VN-Index tăng 17,08 điểm (+1%) lên 1.710,29 điểm; HNX-Index tăng 1,12 điểm (+0,5%) lên 246,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,47 điểm (+0,4%) lên 125,51 điểm.