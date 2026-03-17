VN-Index tăng gần 33 điểm buổi sáng

  • Thứ ba, 17/3/2026 12:01 (GMT+7)
VN-Index bật tăng gần 33 điểm trong phiên sáng 17/3, lấy lại sắc xanh mạnh mẽ sau chuỗi giảm sâu nhờ lực kéo đồng thuận từ nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index hồi phục mạnh sau 3 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục tương đối tích cực trong phiên sáng 17/3, phần nào giải tỏa tâm lý thận trọng trước đó. Ngay từ những phút mở cửa, chỉ số VN-Index nhanh chóng bứt lên trên tham chiếu và duy trì khoảng cách an toàn trong phần lớn thời gian giao dịch, cho thấy lực cầu đã quay trở lại một cách rõ rệt.

Diễn biến tích cực này đến từ sự đồng thuận của dòng tiền trên diện rộng khi nhiều nhóm ngành cùng ghi nhận sắc xanh. Nhờ đó, chỉ số chính không gặp quá nhiều trở ngại trong quá trình đi lên và liên tục nới rộng đà tăng.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường vẫn tồn tại những điểm trừ, trong đó nhóm dầu khí, hóa chất tiếp tục là lực cản đáng kể khi chịu áp lực bán mạnh, phần nào kìm hãm đà hưng phấn chung.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch trên toàn thị trường không có sự đột biến so với phiên liền trước, đạt hơn 12.600 tỷ đồng tính đến hết phiên sáng. Dù chưa thực sự bùng nổ, nhưng diễn biến này lại mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh thị trường đi lên, phản ánh áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể và dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại với trạng thái chủ động hơn.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 32,57 điểm (+1,9%) lên 1.725,78 điểm; HNX-Index tăng 2,35 điểm (+1%) lên 248,09 điểm; UPCoM-Index tăng 0,81 điểm (+0,7%) lên 125,85 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 443 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần), 940 mã giữ tham chiếu và 184 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò dẫn dắt rõ nét khi ghi nhận tới 28 mã tăng và chỉ 2 mã đứng giá. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng gần 41 điểm, lên vùng 1.893 điểm.

VN-Index tăng hơn 32 điểm sáng 17/3. Ảnh: TradingView.

Xét theo từng nhóm cổ phiếu, lực đẩy của thị trường tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn và ngân hàng. Nhiều mã ghi nhận mức tăng ấn tượng như VIC (+2,8%), VHM (+4,4%), VCB (+2%), MCH (+4,9%), TCX và GEE cùng tăng trần, bên cạnh MBB (+2,1%), VPB (+2,2%), HPG (+2,1%) và LPB (+3,1%). Sự đồng thuận của nhóm này không chỉ giúp nâng đỡ chỉ số mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí và hóa chất tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh, trở thành lực cản chính của thị trường. Các mã như BSR (-5,2%), DPM (-3,6%), DCM (-3%), PVD (-3,2%), HRC giảm sàn hay BFC (-4%) đều ghi nhận diễn biến tiêu cực, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường của giá năng lượng và yếu tố địa chính trị.

Đối với giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại quay lại mua ròng nhẹ khoảng 76 tỷ đồng, nhưng nhìn chung vẫn giữ trạng thái khá dè dặt. Lực mua tập trung vào một số cổ phiếu như VCK (+143 tỷ đồng), MCH (+126 tỷ đồng) và MSN (+54 tỷ đồng).

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng tại một số bluechip như BID (-75 tỷ đồng), VIC (-55 tỷ đồng) và DGC (-31 tỷ đồng).

Minh Khánh

chứng khoán Tiền mã hóa PVD Đạm Cà Mau cổ phiếu vn-index dầu khí

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

