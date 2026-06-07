Lộ diện người mua vàng nhiều hơn cả các ngân hàng trung ương

Chỉ riêng quý I/2026, Tether đã mua hơn 6 tấn vàng, vượt mặt nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Tether đã mua hơn 6 tấn vàng trong quý I/2026, nhiều hơn các ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Tether, đơn vị phát hành đồng stablecoin được bảo chứng bằng USD lớn nhất thế giới (USDT), đã mua hơn 6 tấn vàng trong quý I/2026, qua đó nâng tổng lượng vàng mà công ty nắm giữ lên 132 tấn, tương đương gần 20 tỷ USD theo giá hiện tại, theo Gold Republic.

Lượng vàng nắm giữ tăng gấp đôi

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong quý I/2026, chỉ có Ngân hàng Trung ương Ba Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và Trung Quốc mua nhiều vàng hơn Tether.

Riêng năm 2025, Tether đã lần lượt mua 26 tấn và 21 tấn vàng trong quý III và quý IV, và chỉ có Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua vàng nhiều hơn công ty này. Tính trong vòng 12 tháng, lượng vàng do Tether nắm giữ đã tăng gấp đôi, trong khi giá trị danh mục tăng gấp 3 lần nhờ giá vàng liên tục tăng mạnh.

Các chuyên gia cho biết nguồn lực tài chính giúp Tether có thể mua một lượng vàng lớn đến từ mô hình kinh doanh stablecoin của công ty. Cụ thể, Tether sẽ phát hành USDT, một đồng tiền kỹ thuật số được thiết kế để luôn duy trì giá trị quanh mức 1 USD . Sau đó người dùng nộp USD để đổi lấy USDT, còn Tether đem số tiền đó đầu tư vào các tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.

Phần lớn dự trữ của công ty được đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo số liệu mới nhất, tính đến quý I/2026, Tether nắm giữ khoảng 117 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ để bảo chứng cho USDT. Reuters thậm chí cho biết tổng mức độ tiếp xúc của công ty với trái phiếu chính phủ Mỹ lên tới 141 tỷ USD .

Trong khi người nắm giữ USDT không nhận được bất kỳ khoản lãi nào mà chỉ sở hữu một "đồng USD kỹ thuật số", Tether lại hưởng toàn bộ lợi tức từ lượng trái phiếu kho bạc đang nắm giữ. Với quy mô dự trữ hiện nay, khoản thu nhập này mang về cho công ty hàng tỷ USD mỗi năm.

Chỉ riêng trong quý I/2026, Tether ghi nhận lợi nhuận ròng 1,04 tỷ USD . Số tiền dự trữ bổ sung cho USDT đã vượt quá mức bảo đảm chính thức và tăng lên mức kỷ lục 8,23 tỷ USD . Đây chính là nguồn lực giúp công ty đầu tư vào vàng, Bitcoin và nhiều lĩnh vực khác.

Nói một cách đơn giản, Tether hoạt động khá giống một quỹ thị trường tiền tệ có lợi nhuận cực cao. Tuy nhiên, thay vì chia lợi tức cho người nắm giữ USDT, công ty giữ lại toàn bộ khoản thu nhập này để củng cố bảng cân đối kế toán, mở rộng đầu tư và tích lũy thêm vàng.

Đó cũng là lý do Tether có thể trở thành một "ông lớn" mua vàng trên thị trường. Công ty không cần liên tục huy động vốn mới từ cổ đông và chỉ cần nhu cầu đối với USDT tiếp tục duy trì ở mức cao cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn hấp dẫn, dòng tiền "khổng lồ" sẽ tiếp tục chảy vào doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm rủi ro của mô hình này. Hệ thống chỉ vận hành hiệu quả khi người dùng vẫn duy trì niềm tin vào USDT, đồng thời các khoản dự trữ luôn đủ thanh khoản và an toàn.

Tether không phải là ngân hàng trung ương, cũng không phải là một ngân hàng thương mại truyền thống được quản lý chặt chẽ. Công ty thường xuyên công bố các báo cáo xác nhận dự trữ nhưng vẫn chưa thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện như nhiều nhà phê bình mong muốn.

Chính sự kết hợp giữa khả năng sinh lời vượt trội và mức độ minh bạch còn hạn chế khiến Tether trở thành một trong những tổ chức gây nhiều tranh cãi nhất trong lĩnh vực tài chính số.

Đầu tư mạnh vào vàng vật chất

Dù vàng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Tether, cách thức quản lý hoạt động này lại cho thấy nhiều biến động.

Vài tháng trước, công ty đã tuyển dụng 2 chuyên gia giao dịch kim loại quý giàu kinh nghiệm từ HSBC nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư vàng. Tether thậm chí từng cân nhắc triển khai hoạt động cho vay vàng để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, kế hoạch này không kéo dài lâu. Đến cuối tháng 3, công ty đã chấm dứt hợp tác với hai chuyên gia trên và trực tiếp nắm lại quyền điều hành mảng kinh doanh vàng.

Diễn biến này phần nào phản ánh hình ảnh quen thuộc của Tether trong nhiều năm qua. Trên giấy tờ, công ty đạt được thành công đáng kể với mức lợi nhuận cao, tăng trưởng nhanh và tích lũy lượng dự trữ ngày càng giống một ngân hàng trung ương quy mô nhỏ. Nhưng phía sau đó, hoạt động nội bộ vẫn thường xuyên thay đổi và thiếu ổn định.

Vào tháng 2, Tether cũng công bố khoản đầu tư trị giá 150 triệu USD vào Gold.com Incorporated, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Điều này gây sự chú ý trên thị trường bởi Tether xuất thân từ lĩnh vực tiền mã hóa.

Thông thường, nhiều người sẽ kỳ vọng một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành crypto tập trung xây dựng kho dự trữ bằng Bitcoin nhưng Tether lại lựa chọn hướng đi khác. Bên cạnh việc nắm giữ lượng lớn Bitcoin, công ty còn đang tích cực mở rộng dự trữ vàng vật chất. Các chuyên gia thị trường nhận định một trong những doanh nghiệp lớn nhất của ngành tiền mã hóa vẫn nhìn thấy giá trị chiến lược ở cả 2 loại tài sản này.