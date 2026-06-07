Trung Quốc ra điều kiện để mua 200 máy bay, Boeing nói gì?

Sau khi Bắc Kinh yêu cầu đảm bảo nguồn cung linh kiện, Boeing khẳng định có thể hỗ trợ phụ tùng và dịch vụ hậu mãi cho đơn hàng 200 máy bay.

Boeing đảm bảo nguồn cung linh kiện cho 200 máy bay dự kiến bàn giao cho đối tác Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Boeing khẳng định có thể cung cấp phụ tùng và dịch vụ hậu mãi cho Trung Quốc nhằm hỗ trợ đơn đặt hàng 200 máy bay được công bố sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay.

Trao đổi với Reuters, ông Chris Raymond, Giám đốc điều hành Boeing Global Services, cho biết Trung Quốc sẽ không gặp trở ngại trong việc tiếp cận các loại phụ tùng mà Boeing được phép phân phối trên thị trường toàn cầu.

“Nếu đó là phụ tùng mà chúng tôi được phép bán trên toàn cầu thì sẽ không có vấn đề gì”, ông Raymond nói, đồng thời cho biết Boeing hiện duy trì một kho phụ tùng tại Trung Quốc.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến khả năng duy trì nguồn cung linh kiện và dịch vụ kỹ thuật cho đội bay Boeing sau nhiều năm quan hệ thương mại Mỹ - Trung biến động.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Washington cần đưa ra cam kết bảo đảm nguồn cung linh kiện và phụ tùng động cơ máy bay trong khuôn khổ thỏa thuận mua máy bay từ Boeing.

Theo CEO Boeing Kelly Ortberg, thỏa thuận mua 200 máy bay của Trung Quốc dự kiến được hoàn tất trong năm nay. Ông nhận định đây chỉ là đợt đầu tiên trong một thỏa thuận có quy mô lớn hơn nhiều giữa hai bên.

Đơn hàng được xem là tín hiệu tích cực đối với Boeing tại một trong những thị trường hàng không lớn nhất thế giới, sau giai đoạn hãng máy bay Mỹ chịu tác động từ căng thẳng thương mại và các hạn chế liên quan đến xuất khẩu công nghệ.

Ở mảng dịch vụ hàng không, ông Raymond cho biết số giờ bay tại hầu hết khu vực trên thế giới vẫn ghi nhận mức tăng trưởng từ khiêm tốn đến tích cực. Nhu cầu nâng cấp và cải tạo máy bay cũng tiếp tục duy trì bất chấp những bất ổn địa chính trị, bao gồm xung đột tại Iran.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Một số linh kiện động cơ do Boeing phân phối cùng các bộ phận như kính buồng lái vẫn trong tình trạng thiếu hụt.

Theo ông Raymond, Boeing đang tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động và ứng dụng phân tích dữ liệu để cắt giảm chi phí thay vì thực hiện các đợt sa thải nhân sự.

Vừa qua, theo China Daily, Boeing đã ký biên bản ghi nhớ với CETC Avionics, doanh nghiệp có trụ sở tại Thành Đô, nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp kết nối Internet trên máy bay.

Hãng cũng đạt thỏa thuận cung cấp gói phụ tùng chuyên biệt với HNA Technic - đơn vị bảo dưỡng thuộc Tập đoàn Hainan Airlines. Theo Boeing, thỏa thuận sẽ giúp khách hàng tiếp cận phụ tùng bảo dưỡng với chi phí thấp hơn, quy trình mua sắm đơn giản hơn và các dịch vụ hỗ trợ được thiết kế theo nhu cầu riêng.

Bên cạnh đó, Boeing ký kết với Wuhan Hangda Aero Science & Technology Development để hỗ trợ doanh nghiệp này cung cấp các giải pháp mua sắm phụ tùng cho khách hàng. Wuhan Hangda hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ MRO hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện máy bay dân dụng và càng hạ cánh.