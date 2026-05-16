Tổng thống Trump: Trung Quốc sẽ mua 200 máy bay Boeing

Đơn hàng máy bay Boeing của Trung Quốc có thể tăng lên tới 750 chiếc, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn mở rộng năng lực hàng không và hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ.

Boeing chưa chắc cửa trở lại Trung Quốc sau 1 thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời để ngỏ khả năng nâng quy mô đơn hàng lên tới 750 chiếc trong thời gian tới, theo Reuters.

Phát biểu với các phóng viên ngày 15/5, ông Trump nói thỏa thuận hiện bao gồm khoảng 200 máy bay và “cam kết có thể tăng lên 750 chiếc nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp”. Các máy bay này sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace.

Thông tin chi tiết về dòng máy bay hay thời gian giao hàng hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết đơn hàng sẽ bao gồm các mẫu Boeing 777 và 737.

Nếu được hoàn tất, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Boeing từ Trung Quốc trong gần một thập kỷ, sau giai đoạn hãng sản xuất máy bay Mỹ gần như bị lép vế tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Boeing xác nhận thỏa thuận hiện mới là “cam kết ban đầu” cho 200 máy bay và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cam kết trong các đợt tiếp theo. Hãng cho biết đang hướng tới việc tiếp tục đáp ứng nhu cầu máy bay của Trung Quốc.

CEO Boeing Kelly Ortberg và CEO GE Aerospace Larry Culp cũng nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Trung Quốc nhằm tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới.

Theo giới phân tích, thỏa thuận với Trung Quốc sẽ là cú hích quan trọng với Boeing trong bối cảnh Airbus đang chiếm ưu thế lớn tại thị trường này.

Những năm gần đây, Boeing gặp nhiều khó khăn tại Trung Quốc sau loạt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như các vấn đề liên quan tới dòng 737 MAX. Trong khi đó, Airbus liên tục mở rộng hiện diện và giành thêm nhiều đơn hàng lớn từ các hãng hàng không Trung Quốc.

Ngoài ra, việc Trung Quốc tăng mua máy bay Boeing cũng được xem là giải pháp để đảm bảo năng lực vận tải hàng không, trong bối cảnh chương trình máy bay nội địa COMAC C919 hiện chưa đạt được các mục tiêu sản xuất tham vọng.

Theo ước tính của công ty tư vấn hàng không IBA, đơn hàng 200 máy bay hiện có giá trị khoảng 17- 19 tỷ USD nếu phần lớn là dòng 737 MAX. Giá trị có thể tăng lên 25 tỷ USD nếu tỷ trọng máy bay thân rộng cao hơn.

Nếu quy mô đơn hàng vượt 500 chiếc, đây sẽ trở thành thương vụ mua máy bay lớn nhất lịch sử ngành hàng không, vượt cả hợp đồng mua 500 máy bay Airbus của hãng IndiGo trước đó.

Tuy nhiên, giới đầu tư dường như vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% trong phiên 14/5 sau khi ông Trump lần đầu tiết lộ thông tin về thỏa thuận, do quy mô 200 máy bay thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Boeing trước đó từng đàm phán với Trung Quốc về một đơn hàng ít nhất 500 máy bay thân hẹp, cùng hàng chục máy bay thân rộng khác.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng các vấn đề liên quan đến dịch vụ hậu mãi và nguy cơ Mỹ hạn chế xuất khẩu linh kiện vẫn là rào cản lớn với Boeing tại Trung Quốc.

“Không ai muốn mua máy bay mà không được đảm bảo về bảo trì và hỗ trợ linh kiện”, chuyên gia hàng không Trung Quốc Li Hanming nhận định.