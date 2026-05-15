Trung Quốc sẽ mua hàng chục tỷ USD nông sản Mỹ?

  • Thứ sáu, 15/5/2026 18:31 (GMT+7)
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết nước này đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ ký kết các thỏa thuận mua nông sản Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD.

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television hôm 15/5 (giờ địa phương), ông Jamieson Greer đã nhắc lại thỏa thuận về việc Trung Quốc sẽ mua 25 triệu tấn đậu nành mỗi năm được thống nhất vào tháng 10 năm ngoái, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về một thỏa thuận mua nông sản trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm trong 3 năm tới sau chuyến thăm.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng đây là con số tổng hợp chung cho mọi loại nông nghiệp chứ không chỉ giới hạn ở đậu nành: "Nó không chỉ là đậu nành mà bao gồm tất cả những sản phẩm khác".

Sự lạc quan này cũng được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump củng cố trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Hannity" của Fox News khi ông tuyên bố: "Trung Quốc sẽ mua rất nhiều nông sản của chúng ta".

Mặc dù danh mục sản phẩm cụ thể chưa được tiết lộ, các nhà giao dịch và giới phân tích tin rằng cam kết đậu nành hiện tại sẽ là một phần cốt lõi của thỏa thuận mới, bởi chỉ riêng mặt hàng này đã có giá trị ước tính hơn 10 tỷ USD.

Từ lâu, đậu nành đã là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ sang Trung Quốc và luôn đóng vai trò "quân bài" then chốt trong các cuộc đàm phán thương mại dưới thời chính quyền ông Trump.

Theo ông Greer, Bắc Kinh hiện vẫn đang thực hiện đúng các cam kết thu mua đậu nành và phía Washington dự báo phần lớn các đợt mua hàng bổ sung sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối năm nay.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch trên thị trường lại có cái nhìn thực tế và thận trọng hơn về các tuyên bố này. Một nhà giao dịch tại châu Á nhận định rằng: "Con số hàng chục tỷ USD chẳng có ý nghĩa gì, nhưng từ muộn hơn đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ không thu mua các lô đậu nành thuộc vụ cũ".

Trước đó, vào tháng 2, ông Trump từng đề cập đến khả năng Bắc Kinh mua thêm 8 triệu tấn đậu nành từ vụ thu hoạch vừa qua, nhưng giới kinh doanh cho rằng kịch bản này hiện tại là bất khả thi.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo hai nước, thị trường vốn không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ nâng mục tiêu mua đậu nành vượt quá ngưỡng 25 triệu tấn. Quan điểm này càng được củng cố sau những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi ông ám chỉ rằng các thỏa thuận hiện tại đã giải quyết ổn thỏa vấn đề này.

Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào việc liệu có bất kỳ đợt cắt giảm thuế quan nào đối với đậu nành hay không. Một động thái như vậy sẽ cho phép các nhà ép dầu tư nhân tại Trung Quốc quay trở lại thị trường, thay vì bị gạt ra ngoài bởi mức thuế cao ngất ngưỡng và nhường sân chơi cho các doanh nghiệp nhà nước như trong vụ thu hoạch năm ngoái.

Tiến Lợi

