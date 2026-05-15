Một mặt hàng đặc biệt của Mỹ đang âm thầm chảy sang Trung Quốc

Nhu cầu từ Trung Quốc đối với nguyên liệu sản xuất nhựa đã đẩy lượng xuất khẩu khí ethane của Mỹ lên mức kỷ lục, bất chấp các xung đột gay gắt trên nhiều mặt trận của cả hai nước.

Khu phức hợp lọc dầu và hóa dầu mới của Hengli Petrochemical tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu, dẫn đến tình trạng khan hiếm naphtha - một loại nguyên liệu hóa dầu quan trọng được sản xuất chủ yếu tại Trung Đông.

Sự thiếu hụt này buộc các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất nhựa lớn nhất thế giới, phải ráo riết tìm kiếm ethane để thay thế. Đây là một lựa chọn kinh tế hơn và là phụ phẩm dồi dào từ hoạt động sản xuất khí tự nhiên của Mỹ, được sử dụng để chế tạo mọi thứ từ chai nước cho đến các linh kiện ôtô.

Sự chuyển dịch này diễn ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ bắt đầu chuyến thăm và tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Trung Quốc.

Dù Nhà Trắng từng hạn chế xuất khẩu ethane sang quốc gia châu Á này trong giai đoạn căng thẳng thương mại năm ngoái trước khi gỡ bỏ, cuộc khủng hoảng nhựa dường như đang thúc đẩy sự hợp tác thực dụng giữa hai đối thủ lớn.

Erica Downs, học giả nghiên cứu cấp cao tại Đại học Columbia, nhận định rằng mối quan hệ giữa hai nước hiện rất mong manh nhưng đồng thời lệnh đình chiến thương mại vẫn đang được duy trì.

Bà Downs cho rằng cả hai bên đều muốn giữ trạng thái này càng lâu càng tốt để có thêm thời gian tăng cường khả năng tự cung tự cấp hoặc củng cố các nhà cung cấp khác, đồng thời lưu ý thêm rằng kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cả Mỹ và Trung Quốc đều đã có thể nhận diện được "gót chân Achilles" của nhau.

Theo dữ liệu từ East Daley Analytics, xuất khẩu ethane của Mỹ đã vọt lên mức kỷ lục 776.000 thùng mỗi ngày vào tháng 3, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 3/4 sản lượng được vận chuyển đến Trung Quốc.

Josh Eiermann, chuyên gia phân tích tại Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giải thích rằng các cơ sở tại Trung Quốc vốn thường sử dụng naphtha sẽ chuyển sang ethane đơn giản vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Eiermann cũng nhấn mạnh rằng thay vì dựa vào nguồn cung ở vùng Vịnh hay Nga, việc nhập khẩu từ Mỹ mang lại sự tin cậy cao hơn cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Dù vậy, Julian Renton, nhà phân tích tại East Daley Analytics, dự báo lượng xuất khẩu có thể giảm nhẹ trong tháng 4 và tháng 5 xuống mức lần lượt là 600.000 thùng và 633.000 thùng mỗi ngày do tình trạng thiếu tàu và sự chậm trễ khi đi qua kênh đào Panama.

Ông Renton khẳng định ngành kinh doanh ethane của Mỹ hiện phụ thuộc mật thiết vào nhu cầu của Trung Quốc và hai bên đang có mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời.

Các công ty năng lượng tại Texas như Energy Transfer và Enterprise Products Partners đang là những nhà cung cấp chính trong dòng chảy này. Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh tuần trước, đại diện Energy Transfer cho biết đã gia hạn phần lớn các hợp đồng ethane hiện có thêm 10 năm đến năm 2041, đồng thời mở rộng cơ sở tại bến cảng Nederland ở Texas, một trong những cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Marshall McCrea bày tỏ lạc quan về việc sẽ sớm công bố một đợt mở rộng quy mô lớn khác cho mảng ethane. Ông McCrea khẳng định cách tốt nhất để tránh các điểm nghẽn là phải đi trước một bước và đó chính là chiến lược mà công ty đang thực hiện nhằm đón đầu sản lượng mới ngay khi vừa ra lò.

Dù doanh số ethane tăng trưởng, năng lượng vẫn được hai siêu cường sử dụng như một "vũ khí" chiến lược trên các mặt trận khác. Năm ngoái, Trung Quốc đã ngừng mua khí hóa lỏng (LNG) từ Mỹ để chuyển sang mua của Nga, trong khi Washington áp thuế lên thiết bị tấm pin mặt trời và trừng phạt nhà máy lọc dầu Hengli Petrochemical vào tháng 4 vừa qua vì các giao dịch mua dầu của Iran.

Bất chấp những rạn nứt đó, Susan Bell, Phó chủ tịch cấp cao tại Rystad, cho rằng biên lợi nhuận và giá ethane vẫn rất mạnh mẽ nhờ sự gián đoạn nguồn cung do xung đột Iran. Bà Bell nhận định cuộc chiến đã làm nổi bật lợi thế của ngành hóa dầu Mỹ, nơi có nhiều cơ sở chế biến sử dụng ethane, và khẳng định Mỹ đã nắm giữ ưu thế vượt trội trên thị trường này trong nhiều năm qua.