TP.HCM xem xét kéo tuyến metro từ Thủ Dầu Một vào trung tâm

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang được nghiên cứu kết nối trực tiếp Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) với khu vực trung tâm TP.HCM tại ga Tao Đàn.

Vị trí ga Tao Đàn tại phường Bến Thành dự kiến trở thành đầu mối trung chuyển của 3 tuyến metro. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về phạm vi nghiên cứu tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) và tuyến metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ). Qua đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu 2 tuyến trên theo đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) và Sở Xây dựng thành phố.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 (thuộc quy hoạch của Bình Dương cũ) có điểm đầu kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP Mới Bình Dương - Suối Tiên), sẽ được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 15 km để kết nối trực tiếp vào ga Tao Đàn (phường Bến Thành), thay vì chỉ dừng ở khu vực Hiệp Bình Phước. Sau điều chỉnh, tổng chiều dài của tuyến này khoảng 38,9 km.

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 3 (quy hoạch cũ của TP.HCM) đi từ An Hạ (huyện Bình Chánh cũ) đến depot Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức cũ) sẽ được điều chỉnh rút ngắn khoảng 13 km. Tuyến mới có điểm đầu tại ga Tao Đàn và điểm cuối tại An Hạ, với chiều dài khoảng 32,5 km.

Như vậy, ga Tao Đàn trong tương lai sẽ trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng của 3 tuyến metro, gồm tuyến metro số 2 từ Thủ Dầu Một, tuyến metro số 3 đi về phía tây bắc TP.HCM, và tuyến metro số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương) đang thi công.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) và tuyến metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ), bảo đảm tránh trùng lắp nhiệm vụ.

Đồng thời, UBND TP.HCM yêu cầu Sở này chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu UBND TP báo cáo HĐND TP bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn giao hàng năm cho các dự án, đảm bảo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư các tuyến đường sắt đô thị nêu trên.

UBND TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị thành phố (hoàn thành trong quý II); báo cáo, tham mưu UBND TP, làm cơ sở để Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM rà soát, xem xét cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TP.HCM trình cấp thẩm quyền thẩm định, xem xét, phê duyệt.

Sở Xây dựng còn chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (tại phiên họp gần nhất) về các nội dung liên quan đến 2 tuyến metro trên.

Trong khi đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác nghiên cứu, lập và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM), sớm trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án theo kế hoạch.

Cùng với đó, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với CTCP Tập đoàn Masterise trong quá trình nghiên cứu đầu tư 2 dự án metro trên; nghiên cứu phương án kết nối các tuyến theo hướng bảo đảm liên thông, đồng bộ về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.