PV GAS sẵn sàng cho các đợt bảo dưỡng sửa chữa dừng khí năm 2026

Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã họp rà soát toàn diện công tác chuẩn bị cho các đợt bảo dưỡng sửa chữa dừng khí lớn (Turnaround - TA) năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công tác chuẩn bị. Chiến dịch TA năm 2026 bao phủ toàn bộ hệ thống hạ tầng khí từ ngoài khơi đến bờ, bao gồm các nhà máy xử lý khí, hệ thống đường ống, trung tâm/trạm phân phối khí và các trạm van, nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành và duy trì nguồn cung khí an toàn, liên tục.

Trong kế hoạch triển khai, Công ty Dịch vụ Khí sẽ thực hiện 187 hạng mục bảo dưỡng trên các hệ thống Cửu Long, Nam Côn Sơn 2 và PM3 - Cà Mau trong giai đoạn từ ngày 22/8 đến 19/10. Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn dự kiến triển khai 101 hạng mục đối với hệ thống đường ống Nam Côn Sơn và Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn từ ngày 25/9 đến 2/10. Các hạng mục trọng điểm như bảo dưỡng hệ thống đuốc đốt (flare), turbo-expander, thay thế gioăng, bu lông và kiểm tra ăn mòn dưới lớp bảo ôn đã được chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và phương án thi công.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp.

Song song với công tác kỹ thuật, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ và Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ tập trung hoàn thiện các phương án cô lập, làm sạch, bàn giao và tiếp nhận thiết bị sau bảo dưỡng sửa chữa; chuẩn bị công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép làm việc, giám sát an toàn và hậu cần cho hơn 300 nhân sự thi công tại hiện trường. Các đơn vị cũng xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bao gồm tối ưu lịch dừng cấp khí theo từng nhánh và huy động nguồn LNG để bù đắp sản lượng khí thiếu hụt trong thời gian bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống khí nội địa.

Tại cuộc họp, các ban chuyên môn đã rà soát những nội dung trọng yếu nhằm giảm thiểu thời gian dừng khí, hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng tiêu thụ; tăng cường phối hợp giữa đơn vị vận hành và đơn vị bảo dưỡng sửa chữa trong từng giai đoạn bàn giao thiết bị; đồng thời cập nhật các phương án ứng phó với điều kiện thời tiết mùa mưa, kiểm soát tính toàn vẹn thiết bị và hoàn thiện hồ sơ đánh giá rủi ro, phương án ứng cứu khẩn cấp.

Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Minh Tuấn phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị và yêu cầu toàn hệ thống tập trung thực hiện chiến dịch theo các mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối, kiểm soát chất lượng, tuân thủ tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Minh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị hoàn tất công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực, tổ chức đào tạo an toàn cho các nhà thầu và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai.

Với sự tập trung cao độ, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ban/trung tâm tổng công ty cùng các đơn vị khối vận hành và dịch vụ, PV GAS đang sẵn sàng bước vào chiến dịch bảo dưỡng sửa chữa dừng khí lớn nhất năm 2026. Việc triển khai thành công các đợt TA sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống hạ tầng khí, bảo đảm cung ứng năng lượng ổn định, an toàn và hiệu quả.