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Kinh doanh

PV GAS lãi cao nhất lịch sử

  • Thứ ba, 4/8/2026 15:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lợi nhuận trước thuế quý II của PV GAS đạt hơn 7.400 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

PV GAS lãi quý II kỷ lục hơn 7.400 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) ghi nhận doanh thu thuần 43.205 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng doanh thu đi cùng với việc cải thiện hiệu quả giá vốn giúp biên lợi nhuận gộp được nâng từ 16,4% lên 18%.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV GAS đạt 81.268 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.025 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.804 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 17%.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu 142.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 11.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch doanh thu và hơn 80% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, tạo nền tảng thuận lợi để vượt kế hoạch nếu duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong các quý còn lại.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của PV GAS đạt 102.869 tỷ đồng, tăng hơn 9.300 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ 45.456 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, tương đương khoảng 44% tổng tài sản. Riêng trong 6 tháng đầu năm, khoản tiền nhàn rỗi này đã mang về 680 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi.

Với quy mô tiền mặt vượt 45.000 tỷ đồng, PV GAS tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt lớn nhất trên thị trường chứng khoán, tạo lợi thế đáng kể về thanh khoản, khả năng đầu tư cũng như ứng phó với các biến động của thị trường.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp sở hữu hơn 72.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong đó quỹ đầu tư phát triển đạt gần 32.800 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 24.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 11.500 tỷ đồng.

LỢI NHUẬN QUÝ II/2026 CỦA PV GAS LẬP KỶ LỤC
KQKD hàng quý của PV GAS
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0 20K 40K 60K I/2025IIIIIIVI/2026II I/2025Doanh thu thuần 25.675 IIDoanh thu thuần 30.080 IIIDoanh thu thuần 35.690 IVDoanh thu thuần 43.683 I/2026Doanh thu thuần 38.020 IIDoanh thu thuần 43.249 I/2025Lợi nhuận trước t… 3.429 IILợi nhuận trước t… 5.982 IIILợi nhuận trước t… 3.206 IVLợi nhuận trước t… 1.743 I/2026Lợi nhuận trước t… 3.755 IILợi nhuận trước t… 7.443
Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Nửa đầu năm 2026, thị trường năng lượng toàn cầu trải qua nhiều biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu xếp nguồn khí LPG, LNG cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế của tổng công ty.

Trong bối cảnh nhiều thách thức, doanh nghiệp vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, đồng hành cùng định hướng phát triển của Petrovietnam và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nhờ việc tận dụng hiệu quả diễn biến giá dầu và giá CP, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng, duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ trên các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng khí, sản lượng kinh doanh LPG/LNG, doanh thu và lợi nhuận.

Công tác đầu tư xây dựng cũng được triển khai nhanh chóng với giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt gần 1.900 tỷ đồng, tập trung tại các dự án trọng điểm như dự án kho LNG Vũng Áng, dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng và dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng.

Chia sẻ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo PV GAS cho biết tổng công ty sẽ tập trung phát triển thị trường, coi đây là công tác quan trọng hàng đầu; tiếp tục mở rộng tiêu thụ khí và LNG, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh quốc tế, tích hợp sâu chuỗi cung ứng - logistics - dịch vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh toàn diện của PV GAS; tăng cường liên kết chuỗi trong và ngoài Petrovietnam.

Với chiến lược "hạ tầng đi trước một bước", PV GAS sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án LNG và hạ tầng chiến lược như dự án kho cảng LNG Vũng Áng; dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng và các dự án hạ tầng chiến lược khác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn và thực hiện các thương vụ M&A phù hợp nhằm mở rộng danh mục sản phẩm. Hướng đi này không chỉ gia tăng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mà còn nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường từ thị trường quốc tế.

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Minh Khánh

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