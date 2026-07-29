PV GAS tăng tốc chuyển đổi số, phát triển công nghệ theo Nghị quyết 57

Tổng công ty đang triển khai nhiều chương trình nghiên cứu, phát triển hạ tầng khí thế hệ mới, ứng dụng công nghệ số và năng lượng xanh, theo định hướng của Nghị quyết 57.

Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 6/2026, PV GAS đã hoàn thành 6 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tổng công ty.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là kim chỉ nam cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã ban hành các chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Theo định hướng này, ngành công nghiệp khí cùng các nguồn năng lượng mới như hydro và amoniac được xác định là những lĩnh vực ưu tiên phát triển. Đồng thời, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tối ưu vận hành và giảm phát thải cũng được đặt ra như một yêu cầu đối với các doanh nghiệp năng lượng, trong đó có khối doanh nghiệp nhà nước.

Là đơn vị thành viên chủ lực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 6/2026, PV GAS đã hoàn thành 6 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tổng công ty. Trên hết, các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, hạt nhân là các đảng viên đang tiếp tục dồn lực triển khai hàng loạt đề tài trọng điểm mang tính định hình tương lai ngành năng lượng nước nhà.

Theo định hướng nghiên cứu và phát triển, PV GAS đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ gắn với quá trình chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng khí thế hệ mới kết hợp mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống.

Bên cạnh đó, PV GAS nghiên cứu khả năng sản xuất, ứng dụng hydro xanh (Green Hydrogen) ở quy mô thử nghiệm, đồng thời đánh giá tính khả thi về kỹ thuật đối với việc phối trộn loại nhiên liệu này vào hệ thống đường ống khí thiên nhiên hiện hữu.

Trong lĩnh vực giảm phát thải, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu các giải pháp thu hồi, vận chuyển và lưu trữ CO2 theo công nghệ thu giữ carbon (CCS). Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trong dài hạn.

Bên cạnh các chương trình nghiên cứu và phát triển, PV GAS cũng triển khai phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn hệ thống. Giai đoạn 2023-2025, doanh nghiệp ghi nhận 352 sáng kiến được công nhận ở cấp đơn vị.

Trong số đó, 60 sáng kiến được công nhận ở cấp tổng công ty và 10 sáng kiến đạt cấp tập đoàn. Theo PV GAS, các sáng kiến tập trung vào tối ưu hóa vận hành, nâng cao an toàn cho hệ thống công trình khí và cải thiện hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc khảo sát thực tế chiều 16/7, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của PV GAS.

Cục trưởng nhấn mạnh những kết quả đạt được cho thấy doanh nghiệp đã đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh dịch chuyển năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đề nghị PV GAS tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn (big data) vào chuỗi giá trị để tạo nền tảng phát triển xanh.

Thông qua việc thực hiện bài bản các định hướng chiến lược về khoa học - công nghệ, PV GAS không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn khẳng định vững chắc vai trò cánh chim đầu đàn, đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam cất cánh vững vàng trong kỷ nguyên số và năng lượng xanh của quốc gia.