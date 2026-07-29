Diễn biến mới ở 'siêu' dự án 18 tỷ USD của Vingroup tại Quảng Ninh

Đến nay, phường Hà An (Quảng Ninh) đã hoàn thành 93% công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, đồng thời bàn giao khoảng 82% diện tích cho chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được Vingroup khởi công vào tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Ảnh: VĐ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã có buổi làm việc với phường Hà An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, trọng tâm là dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tên thương mại Vinhomes Global Gate Hạ Long), cũng là "siêu" đô thị biển lớn nhất Việt Nam do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của UBND phường Hà An, dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 3.187 ha, ảnh hưởng 1.828 tổ chức, cá nhân.

Tính đến ngày 25/7, địa phương đã giải phóng mặt bằng hơn 2.966 ha, đạt 93% kế hoạch. Trong đó, từ 1/7/2025, phường Hà An trực tiếp thực hiện giải phóng mặt bằng gần 887 ha, tương ứng 135 trường hợp.

Đến nay, UBND tỉnh đã có quyết định giao cho chủ đầu tư hơn 2.583 ha, đạt khoảng 82% tổng diện tích dự án. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều thời gian trao đổi, phân tích từng nhóm khó khăn, vướng mắc mà phường Hà An đang gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phường Hà An tập trung đẩy nhanh tiến độ, rà soát và phân loại từng nhóm hồ sơ, từng đối tượng cùng nguyên nhân chưa bàn giao mặt bằng để có phương án xử lý phù hợp.

Với các trường hợp có thể tháo gỡ bằng tuyên truyền, vận động và đối thoại, địa phương cần kiên trì tạo sự đồng thuận. Những trường hợp đã hoàn tất đầy đủ trình tự, thủ tục nhưng không chấp hành phải hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn của phường còn mỏng, lãnh đạo tỉnh giao Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ nghiên cứu phương án bố trí công chức cấp tỉnh hỗ trợ phường Hà An, nhất là trong công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và xử lý các hồ sơ còn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) có tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD , được Tập đoàn Vingroup khởi công vào tháng 12 năm ngoái. Các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được xác định là một trong những dự án then chốt. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại ven biển, tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.