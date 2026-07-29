Bamboo Airways xin lỗi, thông báo hoàn vé sau loạt chuyến bay bị hủy

Bamboo Airways xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch bay, cho biết sẽ thực hiện hoàn vé và tiếp nhận, xử lý các yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways có 33,2% chuyến bay bị chậm trong tháng 6/2026, trong khi tỷ lệ đúng giờ đạt 66,8%. Ảnh: BAV.

Tối 28/7, trên fanpage chính thức, Bamboo Airways đã phát đi thông báo xin lỗi hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng trong thời gian qua do hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Bamboo Airways cho biết những thay đổi trong lịch bay đã gây ra nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách. Hãng gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về các vấn đề phát sinh, đồng thời khẳng định đang tập trung nguồn lực để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Đối với các hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng, Bamboo Airways sẽ thực hiện hoàn vé theo quy định. Trung tâm chăm sóc khách hàng của hãng sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu theo thứ tự đăng ký.

Bamboo Airways cho biết do lượng yêu cầu phát sinh tăng cao trong cùng thời điểm, quá trình tiếp nhận và xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn so với thông thường. Hãng cam kết sẽ giải quyết toàn bộ các yêu cầu đã tiếp nhận, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách theo đúng quy định pháp luật.

Các thông tin chính thức liên quan đến những chuyến bay bị ảnh hưởng, quy trình hoàn vé và các câu hỏi thường gặp sẽ được Bamboo Airways cập nhật, giải đáp chi tiết tại đường dẫn được hãng cung cấp.

Thông báo trên được Bamboo Airways đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, nhiều hành khách phản ánh gặp khó khăn khi một số chuyến bay của hãng bị hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác đột ngột.

Việc thay đổi lịch bay diễn ra sát thời điểm khởi hành đã ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của không ít hành khách, đặc biệt là những người có lịch công tác, du lịch…

Theo số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm chuyến, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 6/2026 do Cục Hàng không Việt Nam công bố, toàn ngành đã thực hiện 25.613 chuyến bay. Trong đó, số chuyến cất cánh đúng giờ đạt 19.382 chuyến, tương ứng tỷ lệ 75,7%. Ngược lại, có 6.231 chuyến bị chậm, chiếm 24,3% tổng số chuyến khai thác. Toàn ngành cũng ghi nhận 78 chuyến bay bị hủy, tương đương 0,3%.

Riêng Bamboo Airways ghi nhận tỷ lệ chậm chuyến ở mức 33,2%, trong khi tỷ lệ bay đúng giờ chỉ đạt 66,8%.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu khiến các chuyến bay bị chậm đến từ việc tàu bay về muộn. Trong tổng số 6.231 chuyến bay chậm của toàn ngành, có 3.711 chuyến xuất phát từ nguyên nhân này, chiếm gần 60%.

Đứng thứ hai là nguyên nhân liên quan đến công tác điều hành bay với 937 chuyến, chiếm 15%. Tiếp theo là nguyên nhân từ các hãng hàng không, với 705 chuyến bị ảnh hưởng, tương đương 11,3%.