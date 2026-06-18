Thêm tài sản bảo đảm của Bamboo Airways bị Sacombank thu giữ

Sacombank vừa thông báo thu giữ thêm tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của Bamboo Airways sau khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo yêu cầu.

Sacombank tiếp tục siết tài sản bảo đảm của Bamboo Airways nhằm phục vụ quá trình xử lý nợ. Ảnh: Bamboo Airways.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank SBA) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo thông báo, ngày 29/5, Sacombank SBA đã gửi văn bản yêu cầu bên được cấp tín dụng thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đồng thời đề nghị bên bảo đảm hoặc đơn vị đang quản lý tài sản tự nguyện bàn giao tài sản cùng hồ sơ pháp lý liên quan để xử lý khoản nợ trước ngày 9/6.

Tuy nhiên, các bên liên quan không thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu. Trên cơ sở đó, ngày 11/6, Sacombank SBA ban hành quyết định thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu liên quan đến Bamboo Airways. Tài sản bị thu giữ là các quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai số 01/2017/HĐMB/PST-SSI ký ngày 22/12/2017 giữa CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận.

Các quyền tài sản này bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng các lợi ích từ hợp đồng, quyền khai thác, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý tài sản, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm cùng các quyền tài sản có thể định giá bằng tiền phát sinh từ hợp đồng nêu trên.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ hoa lợi, lợi tức, các khoản phải thu, các loại phí và lợi ích khác hình thành hiện tại hoặc trong tương lai từ hợp đồng kinh tế này. Trong đó có các khoản tiền và lợi ích phát sinh từ hoạt động đầu tư bổ sung, sử dụng và khai thác diện tích trung tâm thương mại thuộc dự án liên quan. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản bảo đảm là Hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai số 01/2017/HĐMB/PST-SSI ký ngày 22/12/2017.

Theo kế hoạch, việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện từ ngày 10/7 đến ngày 10/8 tại địa điểm nơi có tài sản bảo đảm. Sacombank SBA yêu cầu bên bảo đảm hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản phối hợp bàn giao trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Đây không phải lần đầu Sacombank tiến hành xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản nợ của Bamboo Airways. Trước đó, ngày 31/3, ngân hàng đã ban hành quyết định thu giữ tài sản bảo đảm là quyền sử dụng hơn 86.308 m2 đất thuộc Khu C - Khu biệt thự nhà ở trong Khu phức hợp Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Khối tài sản này gồm 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9/9/2021. Theo thông tin công bố, chủ sở hữu các bất động sản trên là CTCP Tập đoàn FLC, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071. Kế hoạch thu giữ được triển khai trong giai đoạn từ ngày 22/4 đến ngày 22/6/2026.

Không chỉ Sacombank, giữa tháng 4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Bamboo Airways do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Các động thái xử lý tài sản bảo đảm diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn FLC tiếp nhận lại quyền điều hành Bamboo Airways từ tháng 9/2025, sau khi nhóm nhà đầu tư mới rút lui do không đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính và quản trị để tiếp tục vận hành hãng hàng không này.