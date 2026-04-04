Sacombank 'siết nợ' hơn 8,6 ha đất dự án FLC tại Gia Lai

Sacombank vừa có quyết định thu giữ hơn 86.000 m2 đất thuộc dự án của FLC tại Gia Lai để xử lý khoản nợ xấu của Bamboo Airways.

Tập đoàn FLC và hãng bay Bamboo Airways đang có nhiều chuyển động mới từ khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất. Ảnh: BTC.

Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo thông tin công bố trên website, ngày 20/3, Sacombank đã gửi thông báo yêu cầu bên bảo đảm/người đang giữ tài sản đảm bảo tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm và hồ sơ pháp lý trước ngày 27/3 để xử lý nợ. Tuy nhiên, các bên liên quan không thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu.

Do đó, ngày 31/3, Sacombank đã ra quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Bamboo Airways.

Tài sản gồm quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 8,63 ha (trong đó phần lớn là đất ở nông thôn và chỉ có hơn 41 m2 đất ở đô thị), thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu C - Khu biệt thự nhà ở, thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Các giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9/9/2021.

Các tài sản này được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 27/10/2021, đã được công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

Chủ sở hữu tài sản là Công ty Tập đoàn FLC. Khu đất có thời hạn sử dụng đến ngày 27/7/2071, hình thức sử dụng riêng, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, thời gian thu giữ tài sản dự kiến diễn ra từ ngày 22/4 đến 22/6. Sacombank yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản phải phối hợp bàn giao.

Ngân hàng cũng đề nghị bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm chủ động di dời toàn bộ tài sản không thuộc phạm vi bảo đảm ra khỏi khu đất trước thời điểm thu giữ. Trường hợp phát sinh hành vi chống đối, cản trở hoặc gây rối trật tự, Sacombank sẽ đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thu giữ tài sản.