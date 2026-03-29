Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC tính làm loạt dự án 150.000 tỷ

Ngay sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại điều hành, FLC đã ký biên bản ghi nhớ đề xuất loạt dự án hạ tầng, đô thị, du lịch tại Gia Lai với tổng vốn khoảng 150.000 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một hội nghị ở Gia Lai mới đây. Ảnh: BTC.

Ngày 28/3, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại địa phương này.

Danh mục đề xuất trải rộng từ mở rộng hạ tầng hàng không, phát triển logistics đến du lịch nghỉ dưỡng và khu đô thị, với tổng vốn dự kiến khoảng 150.000 tỷ đồng .

Đồng thời, doanh nghiệp này còn được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu phức hợp Đak Đoa, tổng mức đầu tư 8.267 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong năm nay, bao gồm tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị và các hạng mục giải trí, hướng đến thu hút khách từ các thị trường Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngoài Gia Lai, cũng trong ngày 28/3, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, FLC cũng tiếp tục tham gia ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư một số dự án tại địa phương này, cho thấy xu hướng mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Các động thái trên diễn ra sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC. Kể từ khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã liên tục xuất hiện tại các hoạt động, sự kiện của Tập đoàn FLC cũng như hãng hàng không thành viên Bamboo Airways. Tuy nhiên, ở các lần tham gia trước đó, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập tập đoàn và hãng bay.

Sau khi ông Quyết trở lại, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái tích cực. Trong đó, Công ty Chứng khoán Artex đã chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Mới nhất, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Công ty CP Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.

Về tỉnh Gia Lai, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số 3,5 triệu người. Năm ngoái, tăng trưởng GRDP của Gia Lai đạt 7,2%, quy mô GRDP đạt gần 270.700 tỷ đồng .

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 838.000 tỷ đồng .

Lãnh đạo tỉnh cho biết hệ thống hạ tầng kết nối đang dần hoàn thiện, với các tuyến giao thông liên vùng, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và định hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành đường cất hạ cánh thứ hai tại Cảng hàng không Phù Cát vào tháng 6 tới để đón các dòng máy bay lớn.