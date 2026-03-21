Gia Lai 'đón sóng' đầu tư hơn 20 tỷ USD

  • Thứ bảy, 21/3/2026 09:42 (GMT+7)
Gia Lai chuẩn bị ký kết MOU hơn 20 tỷ USD nhằm thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu, AI, blockchain, logistics... đầu tư vào tỉnh này.

Chia sẻ tại chương trình gặp mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP.HCM đầu xuân Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức chiều 20/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh sắp ký kết MOU khoảng 25 tỷ USD và trao chứng nhận đầu tư 10 tỷ USD, nhằm thu hút doanh nghiệp vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp.

Sau khi hợp nhất với Bình Định, tỉnh đang bước vào giai đoạn thu hút đầu tư quy mô lớn, với kế hoạch ký kết hàng loạt MOU cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngày 28/3.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình gặp mặt với các doanh nghiệp TP.HCM. Ảnh: HUBA.

Động lực này được xây dựng dựa trên nền tảng tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Cụ thể, toàn tỉnh đã thu hút 192 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án FDI. Qua 2 hội nghị xúc tiến, Gia Lai đã trao và ký kết 131 dự án với tổng vốn hơn 350.700 tỷ đồng, đồng thời số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000, với 27.000 tỷ đồng vốn đăng ký, vượt kế hoạch cả về số lượng lẫn quy mô.

Kết quả trên đến từ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động đối thoại tháo gỡ khó khăn và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư.

Theo TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia, sau sáp nhập, Gia Lai hiện có diện tích gần 21.600 km2 và quy mô dân số khoảng 3,5 triệu người.

Tỉnh này đang được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với các thế mạnh vượt trội về nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và năng lượng. Việc tạo lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, năng lượng và logistics cũng giúp tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT CTCP Secoin, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, cho biết nhu cầu vật liệu xây dựng tại TP.HCM và khu vực phía Nam đang tăng cao trong khi nguồn cung ngày càng hạn chế. Từ tiềm năng địa chất của Gia Lai, doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Về vấn đề này, tỉnh cho biết đang thiếu nguồn cung, đặc biệt là cát do hạn chế khai thác tự nhiên. Vì vậy, Gia Lai đang nghiên cứu các giải pháp thay thế như sản xuất cát nhân tạo từ đá và đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà máy. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tạo điều kiện để các dự án triển khai nhanh.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT CTCP Secoin, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HUBA.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết hạ tầng kết nối tỉnh Gia Lai với khu vực đang dần hoàn thiện rõ nét. Ngoài các tuyến đường liên tỉnh, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, tỉnh đang quyết tâm hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát vào tháng 6 tới để đón các dòng máy bay lớn.

Chỉ trong hơn một năm, Gia Lai đã xúc tiến khoảng 10 khu công nghiệp, trong đó có 3 khu đã triển khai và 7 khu đang hoàn tất thủ tục, tạo quỹ đất đáng kể cho các nhà đầu tư thứ cấp. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn đã ký kết trước đây cũng đang được triển khai, kể cả trong các lĩnh vực khó như hạ tầng cảng biển.

Đặc biệt, Gia Lai cũng tập trung thu hút các nhóm doanh nghiệp tiên phong có doanh số trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, AI và blockchain, xuất khẩu...

Ông Tuấn nói thêm dư địa đầu tư tại các "vị trí đắc địa" đang hẹp dần. Nếu doanh nghiệp không quyết định nhanh, không nghiên cứu kỹ và ra nhanh cùng bàn với tỉnh, chỉ khoảng 1-2 năm nữa sẽ không còn cơ hội. Dù vậy, TS Trần Du Lịch lưu ý các dự án đầu tư thứ cấp vẫn còn nhiều "chỗ" cho doanh nghiệp TP.HCM.

Anh Nguyễn

