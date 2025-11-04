Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kiến nghị về sân bay Phù Cát sau sáp nhập Gia Lai và Bình Định

  Thứ ba, 4/11/2025 21:37 (GMT+7)
Cục Hàng không vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát, trong bối cảnh không gian phát triển vùng đã thay đổi sau khi Bình Định và Gia Lai sáp nhập.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Phù Cát hiện nay được lập và phê duyệt dựa trên quy hoạch vùng tỉnh Bình Định (cũ) đến năm 2035, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, việc rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch để phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai mới là cần thiết.

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thay thế cho quy hoạch của hai tỉnh cũ, dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt trước ngày 31/12/2025. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời định hình không gian phát triển mới cho khu vực.

Cục HKVN nhận định, cùng với điều chỉnh quy hoạch tỉnh, việc nghiên cứu dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách - hàng hóa và điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát là cần thiết để bảo đảm đồng bộ, phù hợp thực tiễn và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Gia Lai.

san bay phu cat anh 1

Sân bay Phù Cát. Ảnh: ACV.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai đầu tư nhà ga hành khách T3, sân đỗ máy bay và các công trình hàng không dân dụng, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gặp một số khó khăn về tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực công trình quân sự, chi phí di dời ước tính trên 1.000 tỷ đồng. Chi phí này làm tăng tổng mức đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ các hạng mục dân dụng, đặc biệt là dự án đường cất hạ cánh số 2.

Cục HKVN cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát không chỉ giúp tháo gỡ các vướng mắc trên, mà còn là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh việc nâng cấp, mở rộng sân bay, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai và ACV, nhằm đảm bảo tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch, Cục HKVN kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát do ACV tài trợ.

Hiện UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Dự án gồm xây dựng đường cất hạ cánh 33L - 15R dài 3.048 m, rộng 45 m, song song và cách đường băng hiện hữu 215 m về phía Tây; hệ thống 3 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối song song B2, B5.

Trước đó, theo quy hoạch số 1686/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt ngày 22/12/2023, CHK Phù Cát hướng đến công suất 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Theo Lộc Liên/Tienphong.vn

