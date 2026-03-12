Dự án mang thương hiệu ông Trump ở Hưng Yên có chỉ đạo mới

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Trump International trước 30/4, nếu chậm tiến độ các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf tại huyện Khoái Châu, tên thương mại là Trump International Hung Yen.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ nguồn gốc đất đối với phần diện tích còn lại để sớm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu là phải hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án trước 30/4. Các cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án có diện tích thu hồi khoảng 558 ha. Đến nay, địa phương đã thông báo thu hồi gần 510 ha và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 450 ha đất cùng tài sản, cây trồng trên đất.

Gần một nửa diện tích đã được niêm yết công khai phương án bồi thường, trong đó hơn 83 ha đã hoàn tất chi trả cho người dân. Ngoài ra, các địa phương cũng đã di dời hơn 3.500 ngôi mộ để phục vụ triển khai dự án.

Dự án Trump International Hung Yen khởi công từ ngày 21/5/2025, do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của Kinh Bắc (HoSE: KBC) - làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization) của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, lấy tên thương mại là Trump International Hung Yen.

Tại lễ khởi công vào cuối tháng 5/2025, ông Eric Trump, con trai ông Trump, cùng vợ là bà Lara Trump đã đến tham dự. Ông Eric Trump cũng cho biết phía Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong hơn 2 năm, hướng tới xây dựng một tổ hợp sân golf quy mô lớn trong khu vực và thế giới.

Khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 889 ha, trải rộng qua 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh của tỉnh Hưng Yên. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD . Theo quy hoạch, dự án bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.