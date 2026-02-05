Người nước ngoài được mua nhà ở Trump International Hung Yen

Cơ quan quản lý cho phép chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Trump International Hung Yen bán tối đa 250 căn thấp tầng và 30% tổng căn hộ cho người nước ngoài.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (Trump International Hung Yen) được phép bán cho người nước ngoài.

Cụ thể, cá nhân và tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 250 căn nhà riêng lẻ tại tiểu khu 2, 3 và một phần tiểu khu 1 của dự án. Với chung cư, khách nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn thuộc tiểu khu 3.

Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư chỉ được bán nhà đủ điều kiện và không vượt số lượng trên.

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2023, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của một tòa nhà và tối đa 250 căn thuộc khu vực có dân số tương đương một phường.

Dự án Trump International Hung Yen khởi công từ 21/5, do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của Kinh Bắc (HoSE: KBC) - làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), lấy tên thương mại là Trump International Hung Yen. Tại lễ khởi công, ông Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng vợ là bà Lara Trump đã đến tham dự.

Khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 889 ha, trải rộng qua 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD . Theo quy hoạch, dự án bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.