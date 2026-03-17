Khởi công hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết dịp 30/4

Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công hạng mục hàng không dân dụng vào dịp 30/4 tới đây, với mục tiêu đưa vào khai thác năm 2027.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết về đêm. Ảnh: CAAV.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và CTCP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) vào chiều 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị phấn đấu khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết đúng dịp 30/4.

Sở Xây dựng được giao phối hợp các bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Về phía Sun Group, đại diện doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất thủ tục để khởi công dự án vào ngày 30/4 tới, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) là nhà đầu tư trúng thầu hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết với tổng vốn khoảng 3.800 tỷ đồng .

UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hồi đầu tháng 3. Ngay sau khi được phê duyệt, nhà đầu tư đã đề xuất tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để đẩy nhanh quá trình triển khai thực địa.

Dự án sân bay Phan Thiết trước đây do UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.693 tỷ đồng , quy mô cấp 4C, triển khai theo hình thức BOT. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, chưa lựa chọn được nhà đầu tư và phải điều chỉnh mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đến ngày 13/8/2025, theo quyết định của Thủ tướng, dự án được điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, dùng chung dân dụng - quân sự. Phần hạng mục quân sự đã được đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025.

Với hạng mục dân dụng, sân bay được định hướng phục vụ 2 triệu hành khách mỗi năm, khai thác các chuyến bay nội địa và có thể đón chuyến bay quốc tế không thường lệ khi cần thiết, đồng thời phục vụ hoạt động cứu trợ. Tổng diện tích đất sử dụng cho phần dân dụng khoảng 74 ha.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng là bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với cả nước và quốc tế. Sân bay còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường khả năng kết nối kinh tế với các tỉnh lân cận và quốc tế.

Tập đoàn Sun Group và tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Cũng tại buổi làm việc chiều 17/3, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trong 4 năm qua, với 20 dự án đã và đang triển khai, tổng diện tích khoảng 21.525 ha.

Trong đó có 1 dự án hạ tầng giao thông, 13 dự án đô thị - khu dân cư và 6 dự án du lịch, thương mại, dịch vụ. Doanh nghiệp đề xuất tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch chồng lấn và giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế riêng và khẳng định tỉnh luôn đồng hành, cầu thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Ông yêu cầu "khó khăn ở đâu, tháo gỡ ngay tại đó, không để tồn động, kéo dài", mục tiêu là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng.

Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Sở Xây dựng được giao rà soát các địa bàn có dự án lớn để tăng cường hỗ trợ theo hướng "cầm tay chỉ việc", đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt điểm công tác quy hoạch cấp xã trong thời gian sớm nhất.