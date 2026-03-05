Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sun Group là chủ đầu tư sân bay Phan Thiết 3.800 tỷ đồng

  • Thứ năm, 5/3/2026 00:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

UNBD tỉnh Lâm Đồng đã giao Sun Group làm chủ đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết. Dự án có tổng vốn 3.800 tỷ đồng. 

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Sun Group.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các bước thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng là bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với cả nước và quốc tế. Sân bay còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường khả năng kết nối kinh tế với các tỉnh lân cận và quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết cũng mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không. Năm 2018, tập đoàn này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển hạ tầng hàng không quốc gia. Ngày 1/1 mới đây, Sun Group tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cùng với đó, Sun Group đang tham gia vào công tác nghiên cứu và quy hoạch phát triển hàng không tại một số địa phương trên cả nước. Ngày 26/5, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sun Group đề xuất thực hiện.

Đến đầu năm 2026, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ Sun Group tài trợ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mạng bay Trung Đông rối loạn, bài toán khôi phục nan giải

Xung đột tại Iran khiến các trung tâm trung chuyển lớn ở Trung Đông tê liệt nhiều ngày, đẩy hãng bay vào bài toán điều phối phức tạp và tốn kém.

13 giờ trước

Đoàn khách Việt 'mắc kẹt' tại Dubai đã về nước an toàn

Đoàn khách Việt đầu tiên đã về nước an toàn trên chuyến bay EK394 của Emirates chiều 4/3 sau nhiều ngày "mắc kẹt" vì các xung đột ở Trung Đông.

13 giờ trước

Đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá

UBND tỉnh An Giang cho rằng tiến độ hiện tại của ACV không bảo đảm để triển khai đầu tư, hoàn thành và đưa Cảng hàng không Rạch Giá vào khai thác kịp thời phục vụ APEC 2027.

09:03 30/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Sun Group Lâm Đồng sân bay đầu tư Phan Thiết

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý