Sun Group là chủ đầu tư sân bay Phan Thiết 3.800 tỷ đồng

UNBD tỉnh Lâm Đồng đã giao Sun Group làm chủ đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết. Dự án có tổng vốn 3.800 tỷ đồng.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Sun Group.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các bước thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.800 tỷ đồng . Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng là bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với cả nước và quốc tế. Sân bay còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường khả năng kết nối kinh tế với các tỉnh lân cận và quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết cũng mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không. Năm 2018, tập đoàn này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển hạ tầng hàng không quốc gia. Ngày 1/1 mới đây, Sun Group tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cùng với đó, Sun Group đang tham gia vào công tác nghiên cứu và quy hoạch phát triển hàng không tại một số địa phương trên cả nước. Ngày 26/5, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sun Group đề xuất thực hiện.

Đến đầu năm 2026, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ Sun Group tài trợ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.