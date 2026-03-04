Mỹ tiếp tục nâng thuế quan toàn cầu lên 15% ngay tuần này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận mức thuế quan toàn cầu 15% của Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức có hiệu lực ngay trong tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Squawk Box" hôm 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức thuế quan toàn cầu 15% mà Tổng thống Trump công bố gần đây dự kiến được triển khai ngay trong tuần này.

Đây là bước tăng mạnh so với mức 10% hiện tại, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm tái lập quyền kiểm soát thương mại biên giới sau những trở ngại pháp lý.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ trong phán quyết ngày 20/2 đã bác bỏ các mức thuế cao hơn mà ông Trump đơn phương áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Ngay sau thất bại pháp lý đó, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh mới để áp mức thuế 10% dưới một khung pháp lý khác và tuyên bố sẽ nâng lên 15% "có hiệu lực ngay lập tức".

Dù thực tế mức áp dụng ban đầu chỉ dừng ở 10%, ông Bessent xác nhận sẽ được điều chỉnh lên con số 15% trong những ngày tới.

Bộ trưởng Bessent tin tưởng rằng trong vòng 5 tháng tới, tức là khoảng tháng 8 năm nay, các mức thuế quan của Mỹ sẽ quay trở lại ngưỡng cũ tương đương thời điểm trước khi bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa.

Các mức thuế thay thế hiện nay đang được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn chỉ có hiệu lực tối đa 150 ngày trừ khi được Quốc hội gia hạn. Trong khoảng thời gian này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Bộ Thương mại Mỹ sẽ hoàn tất các nghiên cứu chuyên sâu về thương mại để tạo cơ sở cho việc áp đặt các mức thuế mới bền vững hơn.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng các thẩm quyền mới này dù có tốc độ triển khai chậm hơn nhưng lại mạnh mẽ và vững chắc hơn trước các thách thức pháp lý, vốn đã tồn tại qua hàng nghìn vụ kiện trong lịch sử.

Phán quyết 6-3 của Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định ông Trump không có thẩm quyền lách qua Quốc hội để áp thuế bằng IEEPA, nhưng việc chính quyền nhanh chóng chuyển sang Mục 122 cho thấy quyết tâm của Nhà Trắng trong việc duy trì chính sách bảo hộ.

Theo ông Bessent, Mỹ đang sử dụng những thẩm quyền rất đầy đủ để đảm bảo các rào cản thương mại không bị dỡ bỏ lâu dài. Việc khôi phục các mức thuế cũ không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là một phần trong chiến lược khẳng định quyền điều hành của ông Trump trước các phán quyết của tòa án và sự giám sát từ các cơ quan lập pháp.