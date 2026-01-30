Đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá

UBND tỉnh An Giang cho rằng tiến độ hiện tại của ACV không bảo đảm để triển khai đầu tư, hoàn thành và đưa Cảng hàng không Rạch Giá vào khai thác kịp thời phục vụ APEC 2027.

Sân bay Rạch Giá hiện chỉ có thể đón tàu bay cỡ nhỏ như ATR72. Ảnh: CAAV.

UBND tỉnh An Giang vừa đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận việc thay đổi đơn vị tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sang Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc, đơn vị thành viên của Tập đoàn Sun Group, nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo UBND tỉnh An Giang, Cảng hàng không Rạch Giá đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ lập quy hoạch sân bay này cũng đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt. Thời gian qua, Chính phủ liên tục có các thông báo, kết luận chỉ đạo yêu cầu sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá để phục vụ APEC 2027, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới Tây Nam và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh An Giang cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, ACV đã đề xuất tài trợ sản phẩm quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá và được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương. Tuy nhiên, theo báo cáo của ACV tại văn bản gửi cuối năm 2025, doanh nghiệp này dự kiến đến tháng 6/2026 mới trình phê duyệt quy hoạch sân bay.

UBND tỉnh An Giang cho rằng tiến độ này không bảo đảm để triển khai đầu tư, hoàn thành và đưa Cảng hàng không Rạch Giá vào khai thác kịp thời phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Trong bối cảnh đó, địa phương đã chủ động làm việc với ACV, đồng thời rà soát, tìm kiếm phương án phù hợp hơn nhằm bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng công tác lập quy hoạch.

Ngày 15/1, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đã có văn bản đề nghị tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước tiếp theo, phục vụ APEC 2027 và các nhiệm vụ phát triển khác của địa phương.

UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh việc tài trợ của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc là tài trợ sản phẩm quy hoạch, không gắn với bất kỳ điều kiện ràng buộc nào liên quan đến hình thức hay quyền đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như chủ trương của Bộ Xây dựng trong việc tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận việc thay đổi nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá từ ACV sang Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group), tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Cảng hàng không Rạch Giá là sân bay do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, khai thác, hiện có quy mô nhỏ và năng lực khai thác hạn chế.

Sân bay có đường băng dài khoảng 1.500 m, rộng 30 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay cỡ nhỏ như ATR72; nhà ga hành khách có diện tích khoảng 2.500 m2, công suất thiết kế khoảng 200 lượt khách/giờ, tương đương khoảng 200.000 hành khách mỗi năm.

Với hạ tầng hiện hữu, sân bay Rạch Giá chưa thể tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320/A321.