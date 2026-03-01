Hãng hàng không tính dừng bay vì nhiên liệu đắt đỏ

Xung đột Trung Đông khiến giá dầu biến động mạnh, buộc nhiều hãng hàng không châu Á tăng giá vé và tính tới kịch bản dừng khai thác máy bay nếu nhiên liệu trở nên quá đắt đỏ hoặc khan hiếm.

Hàng không toàn cầu đối diện với cú sốc dầu mỏ lớn nhất kể từ thập niên 1970. Ảnh: Reuters.

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang khiến ngành hàng không toàn cầu đối mặt nguy cơ xảy ra cú sốc dầu mỏ lớn nhất kể từ thập niên 1970. Trước rủi ro giá nhiên liệu tăng vọt, nhiều hãng hàng không châu Á đã bắt đầu tăng giá vé và xây dựng các kịch bản ứng phó khẩn cấp.

Theo Bloomberg, một số hãng thậm chí tính tới phương án phải cho máy bay ngừng hoạt động nếu chi phí nhiên liệu vượt quá khả năng chịu đựng.

Giá vé tăng mạnh

Đến nay, các hãng hàng không Ấn Độ đã tăng khoảng 15% giá vé trên các đường bay dài và đang cân nhắc tiếp tục điều chỉnh tăng.

Trong khi đó, Hong Kong Airlines cho biết từ ngày 12/3 sẽ tăng phụ phí nhiên liệu trên nhiều đường bay. Phụ phí trên các chuyến bay tới Trung Quốc đại lục tăng thêm 5 HKD, còn các chuyến bay đường dài tới Bắc Mỹ tăng thêm 150 HKD.

Các hãng hàng không trong khu vực châu Á được cho là ít thực hiện các chương trình phòng hộ giá dầu so với đối thủ tại châu Âu và Mỹ, khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi giá nhiên liệu bay tăng đột biến.

“Nút báo động đã được kích hoạt ở khắp nơi”, bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities SA, nhận định. Theo bà, những hãng đã bán vé từ trước ở mức giá thấp hiện có thể chịu rủi ro lớn khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Tính đến kịch bản dừng bay

Trước nguy cơ chi phí nhiên liệu leo thang, một số hãng hàng không giá rẻ tại Đông Nam Á đã bắt đầu xây dựng kịch bản phải cho máy bay ngừng khai thác nếu nhiên liệu trở nên quá đắt đỏ hoặc khó tiếp cận.

“Liệu có hợp lý khi tiếp tục khai thác nếu mỗi chuyến bay đều khiến hãng thua lỗ?”, ông Ajay Singh, Chủ tịch hãng hàng không giá rẻ SpiceJet, đặt vấn đề trên Bloomberg TV.

Một số hãng hàng không giá rẻ đã tính đến khả năng dừng bay vì càng bay càng lỗ. Ảnh: Reuters.

Theo ông Singh, các hãng hàng không tại Ấn Độ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thêm phụ phí nhiên liệu, bởi họ không thể tự gánh toàn bộ chi phí tăng thêm.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu tình hình kéo dài hơn 3 tháng, nhiều hãng hàng không giá rẻ với biên lợi nhuận thấp có thể rơi vào nguy cơ phá sản.

Ông Michael Linenberg, chuyên gia phân tích tại Deutsche Bank, cho rằng các hãng hàng không trên toàn cầu có thể phải cho hàng nghìn máy bay ngừng hoạt động nếu chiến sự kéo dài.

Trong bối cảnh biến động mạnh, Air New Zealand đã tạm dừng dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2026 do giá nhiên liệu bay thay đổi quá nhanh khiến các giả định tài chính trước đó không còn phù hợp.

Trước đó, giá dầu từng tăng vọt lên gần 120 USD /thùng khi chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, giá sau đó hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cuộc chiến có thể sớm kết thúc và Mỹ sẽ hỗ trợ bảo vệ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Dù vậy, việc nhiều hãng hàng không và sân bay lớn tại Trung Đông phải giảm mạnh hoạt động đã khiến mạng bay toàn cầu bị gián đoạn, đồng thời nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong thời gian tới vẫn chưa được giải quyết triệt để.