Lượng dầu kỷ lục sắp được tung ra thị trường

Nguy cơ đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông khiến thị trường dầu thế giới rung lắc mạnh, thúc đẩy các nền kinh tế lớn triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định giá năng lượng.

Các bồn chứa dầu thô tại trung tâm trung chuyển dầu Cushing ở Cushing, bang Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các nước thành viên đã nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, nhằm giảm bớt cú sốc nguồn cung do chiến sự liên quan Iran gây ra. Đây là đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này, theo CNBC.

IEA cho biết chưa ấn định thời điểm cụ thể lượng dầu trên sẽ được tung ra thị trường. Theo cơ chế thống nhất, nguồn dự trữ sẽ được giải phóng theo lộ trình phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia trong số 32 nước thành viên.

Trong tuyên bố chính thức, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhận định: “Những thách thức mà thị trường dầu mỏ đang đối mặt có quy mô chưa từng có. Vì vậy, tôi rất hoan nghênh việc các nước thành viên IEA đã hành động khẩn cấp với quy mô tập thể chưa từng thấy”.

Ông Birol nhấn mạnh thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, nên phản ứng trước các cú sốc lớn cũng cần mang tính toàn cầu.

“Bảo đảm an ninh năng lượng là sứ mệnh cốt lõi khi IEA được thành lập, và tôi hoan nghênh tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của các nước thành viên trong việc đưa ra quyết định dứt khoát”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng ngay cả khả năng xả kho tối đa của IEA cũng khó bù đắp hoàn toàn lượng dầu khổng lồ thường xuyên đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược ngoài khơi Iran.

Eo biển Hormuz là hành lang vận tải biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khoảng 20% tổng lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này, khiến khu vực trở thành điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

Kể từ khi chiến sự liên quan Iran bùng phát ngày 28/2, giá dầu thế giới đã biến động dữ dội. Dầu Brent chuẩn toàn cầu từng vọt lên gần 120 USD /thùng vào đầu tuần, trước khi hạ nhiệt xuống dưới 90 USD /thùng hiện nay.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo dự định xả dầu từ kho dự trữ quốc gia sớm nhất vào tuần tới, do mức độ phụ thuộc “đặc biệt cao” của nước này vào nguồn năng lượng từ Trung Đông.

“Không chờ quyết định chính thức về việc xả kho quốc tế phối hợp với IEA, Nhật Bản đã quyết định chủ động đi trước, dự kiến bắt đầu giải phóng dự trữ từ ngày 16/3 nhằm giảm áp lực cung - cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu”, bà Takaichi nói với báo giới, theo đài NHK.

Hiện các nước thành viên IEA nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ khẩn cấp của nhà nước, bên cạnh khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp được chính phủ yêu cầu duy trì.

Trước đó, năm 2022, IEA cũng từng giải phóng khoảng 182 triệu thùng dầu để ổn định thị trường năng lượng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.