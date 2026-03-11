Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

|
Giá xăng dầu giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp. Ảnh: Việt Linh.
Tối 11/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 22h cùng ngày.
Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 3.620 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 3.880 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.950 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.240 đồng/lít.
Dầu diesel được điều chỉnh giảm 4.240 đồng/lít còn 26.470 đồng/lít, dầu hỏa giảm 7.970 đồng/lít về 24.410 đồng/lít; dầu mazut giảm 5.700 đồng/kg còn 19.000 đồng/kg.
Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi sử dụng xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng khoáng 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp do biến động trên thị trường thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 8 lần tăng, 5 lần giảm.
Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.
|Mặt hàng
|Giá sau điều chỉnh
(đồng/lít)
|Thay đổi
(đồng/lít)
|Xăng E5 RON 92
|22.950
|-3.620
|Xăng RON 95
|25.240
|-3.880
|Dầu diesel
|26.470
|-4.240
|Dầu hỏa
|24.410
|-7.970
|Dầu mazut (đồng/kg)
|19.000
|-5.700
Trước căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.
Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Bên cạnh việc giảm thuế, sử dụng chi Quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.
