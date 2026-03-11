Vì sao giá dầu thô đi xuống nhưng giá xăng trong nước chưa giảm

Sự không đồng pha này xuất phát từ độ trễ trong chu kỳ tính giá, khi giá cơ sở vẫn phản ánh giai đoạn thị trường quốc tế còn neo ở mức cao.

Xăng RON 95 được bán với giá 29.120 đồng/lít. Ảnh: Phạm Thắng.

Đêm 10/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ ngày 11/3 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Dù đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, ngoại trừ dầu hỏa, hầu hết mặt hàng nhiên liệu chủ chốt đều tăng so với kỳ điều hành gần nhất.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.344 đồng/lít (+5,3%) lên 26.570 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 2.073 đồng/lít (+7,7%) lên 29.120 đồng/lít; dầu diesel tăng 478 đồng/lít (+1,6%) lên 30.717 đồng/ lít; dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít (-7,7%) xuống 32.385 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg (+15,8%) lên 24.707 đồng/kg.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đang có xu hướng giảm mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 10/3 (giờ Mỹ), giá dầu thô WTI tại Mỹ giảm gần 12%, đóng cửa ở mức 83,45 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giảm 11,3% xuống còn 87,8 USD /thùng.

Trên thực tế, dù giá dầu thế giới đang hạ nhiệt, giá bán lẻ trong nước vẫn tăng do độ trễ của chu kỳ tính giá.

Giá cơ sở trong nước được xác định dựa trên giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore (Platts Singapore) trong các ngày 7-9/3. Trong giai đoạn này, giá dầu thế giới vẫn neo ở mức cao, có thời điểm vượt mốc 110 USD /thùng vào ngày 9/3.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành vừa qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Nổi bật là xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran tiếp tục diễn biến phức tạp; các quốc gia xuất khẩu dầu tại khu vực Vùng Vịnh cắt giảm sản lượng do hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz gặp gián đoạn khiến các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu gia tăng tại nhiều quốc gia; cùng với đó là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Những yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9/3 tiếp tục tăng cao.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ tính giá từ ngày 7/3 đến kỳ điều hành ngày 10/3 ở mức: 139,3 USD /thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 29,57 USD /thùng); 147,5 USD /thùng đối với xăng RON 95 (tăng 31,335 USD /thùng); 188,2 USD /thùng đối với dầu hỏa (tăng 7,32 USD /thùng); 184,43 USD /thùng đối với dầu diesel 0,05S (tăng 30,945 USD /thùng); và 882,38 USD /tấn đối với dầu mazut 180 CST 3,5S (tăng 257,995 USD /tấn).

Tại kỳ điều hành này, lần đầu tiên sau hơn 3 năm, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95, dầu hỏa và dầu mazut cùng được chi từ quỹ ở mức 4.000 đồng, trong khi dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Theo tính toán, nếu không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá trong kỳ này, giá xăng E5 RON 92 có thể lên tới 30.570 đồng/lít, xăng RON 95 có thể vượt 33.120 đồng/lít, còn dầu diesel có thể chạm mức 35.717 đồng/lít.