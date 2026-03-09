Hà Nội phát cảnh báo về hoạt động mua bán xăng dầu

Hà Nội giao UBND xã, phường nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, hỗ trợ phân luồng khi có đông người mua, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép.

Hà Nội yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Việt Hà - Trần Hiền.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình năng lượng thế giới và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương thành phố chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Đồng thời, yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

UBND các xã, phường được giao phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Trước đó, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng theo hướng giảm số giờ hoạt động, do gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa liên tục cũng như nhân lực phục vụ.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong ngày 7/3, toàn thành phố ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc rơi vào tình trạng hết hàng nhưng đều có lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3.

Sở Công Thương cho biết các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu - tức các đơn vị trung gian trong chuỗi cung ứng. Nguyên nhân là nguồn hàng của nhóm này phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối, vốn là đơn vị trực tiếp nhập khẩu và cung cấp xăng dầu ra thị trường.

Trong khi đó, các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn cung. Theo cơ chế phân phối hiện nay, các đầu mối thường ưu tiên cấp hàng cho hệ thống cửa hàng trực thuộc trước, sau đó mới đến các đại lý, thương nhân nhận quyền và chỉ khi nguồn cung trong hệ thống đã được đảm bảo mới chia sẻ cho các thương nhân phân phối.