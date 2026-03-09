VN-Index giảm hơn 114 điểm, cổ phiếu giảm sàn la liệt

Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo giảm sàn kịch biên độ khiến các chỉ số chứng khoán lớn trong nước lao dốc mạnh trong phiên giao dịch buổi sáng.

Thị trường chứng khoán bị bán tháo dữ dội đối mặt phiên giao dịch tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Phương Lâm.

Hết phiên giao dịch buổi sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa dứt đà bán tháo. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn khiến các chỉ số chính trên thị trường rơi sâu.

Trên sàn HoSE, chỉ số VN-Index giảm 114,4 điểm (-6,47%) còn 1.653,44 điểm, chỉ số VN30-Index cũng giảm 129,88 điểm (-6,82%) còn 1.774,31 điểm.

Tương tự, hai chỉ số trên sàn HNX gồm HNX-Index và UPCoM-Index đều lao dốc 6-7% xuống còn lần lượt 234,41 điểm và 118,5 điểm.

Trong phiên giao dịch sáng nay, sắc đỏ và xanh lơ phủ sóng hoàn toàn bảng điện tử. Trên sàn HoSE, có tới 357 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ 14 cổ phiếu tăng và 7 mã giữ tham chiếu. Trên HNX cũng có 180 cổ phiếu giảm điểm, trong khi số mã tăng là 18 và 14 mã đứng tham chiếu.

Xét theo nhóm ngành, ngoại trừ dầu khí và phân bón vẫn còn một số đại diện giữ được sắc xanh, hầu hết nhóm ngành đều bị bán tháo dữ dội. Riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng có tới 14 mã giảm sàn, các mã còn lại đều giảm sâu 5-6%. Đặc biệt, toàn bộ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, MBB, VPB, TCB, ACB, SHB, HDB… đều giảm sàn sáng nay.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở các nhóm bất động sản, bán lẻ, xuất nhập khẩu… Các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn như nhóm Vingroup, Gelex, Masan cũng đều giảm kịch biên độ.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái hoảng loạn khi áp lực bán tháo bùng phát ngay từ những phút mở cửa. Lệnh bán được tung ra dồn dập khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán bằng mọi giá khiến sắc đỏ nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường.

Áp lực điều chỉnh bao phủ hầu hết nhóm ngành chủ chốt, từ tài chính - chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư công và xây dựng.

Chỉ trong khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên, thị trường đã ghi nhận hơn 240 cổ phiếu giảm kịch sàn, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn và trung bình. Đà bán tháo lan rộng khiến nhiều cổ phiếu gần như không còn dư mua, bảng điện tử xuất hiện hàng loạt mã trắng bên mua, phản ánh tâm lý bi quan đang chi phối mạnh mẽ nhà đầu tư.

Trong bối cảnh dòng tiền tháo chạy khỏi phần lớn cổ phiếu, số ít mã thuộc nhóm dầu khí và phân bón lại duy trì được sắc xanh và đi ngược xu hướng chung. Các cổ phiếu như DPM, DGC, DCM, BSR, PVD, PVT hay OIL ghi nhận diễn biến tích cực nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá hàng hóa, đặc biệt là năng lượng, sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Diễn biến trên thị trường hàng hóa quốc tế đang góp phần củng cố xu hướng này. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá dầu Brent tăng vọt hơn 25%, lên mức 116 USD /thùng, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Tương tự, giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 27%, lên hơn 115 USD /thùng.

Tính trong một tuần gần nhất, giá dầu thô thế giới đã tăng xấp xỉ 50%, mức biến động chưa từng ghi nhận kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Trên thị trường chứng khoán trong nước, đà bán tháo khiến VN-Index nhanh chóng lao dốc. Tính đến 9h30, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 111 điểm (-6,3%) lùi xuống vùng 1.645 điểm và vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chững lại. Đây cũng là mức giảm sâu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch của chỉ số này, vượt qua cả đợt lao dốc mạnh diễn ra gần một năm trước - thời điểm các thị trường toàn cầu biến động sau khi Tổng thống Donald Trump công bố loạt chính sách thuế quan mới.

VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử. Ảnh: TradingView.

Diễn biến tiêu cực cũng lan sang các chỉ số còn lại. Chỉ số HNX-Index giảm 17,17 điểm (-7%), xuống còn 236,4 điểm, trong khi UPCoM-Index mất khoảng 6 điểm (-5%), lùi về mốc 120 điểm.

Áp lực bán mạnh xuất hiện từ sớm cũng kéo thanh khoản toàn thị trường tăng vọt. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn nhanh chóng vượt 17.000 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần so với cùng thời điểm của phiên gần nhất, phản ánh quy mô lớn của hoạt động cắt lỗ đang diễn ra.

Tác động kéo chỉ số chung lao dốc tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hàng loạt mã trụ như VIC, VCB, VHM, BID, CTG, TCB, MBB, VPB, HPG hay MCH đều giảm kịch biên độ, trở thành lực cản chính khiến VN-Index mất điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Khi các cổ phiếu trụ đồng loạt giảm sàn, dư địa phục hồi của chỉ số gần như không còn, làm gia tăng thêm áp lực tâm lý đối với phần còn lại của thị trường.