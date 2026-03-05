Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu dầu khí bị bán tháo

  • Thứ năm, 5/3/2026 16:24 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cổ phiếu dầu khí bất ngờ bị bán tháo ồ ạt trong phiên 5/3, nhiều mã từ tăng trần quay đầu giảm sâu, kéo VN-Index mất gần 10 điểm dù thị trường từng khởi đầu trong sắc xanh.

Cổ phiếu PLX của Petrolimex cùng một loạt mã chứng khoán dầu khí bị bán tháo mạnh hôm nay. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chao đảo trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Sau phiên hồi phục hôm qua, VN-Index bước vào phiên 5/3 với tâm lý tích cực, sắc xanh duy trì trong phần lớn thời gian đầu phiên.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài lâu. Khi chỉ số vượt mốc 1.840 điểm, áp lực bán bắt đầu gia tăng rõ rệt và có phần đồng thuận tại nhiều nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu và tiêu dùng khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất thành quả, trượt xuống dưới tham chiếu.

Diễn biến đáng chú ý là các nhóm cổ phiếu từng được kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa như dầu khí, điện, phân bón và vận tải cũng không giữ được phong độ. Nhiều mã quay đầu giảm sâu, thậm chí có thời điểm bị bán tháo giảm sàn.

Thanh khoản cũng phát đi tín hiệu thận trọng. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay giảm hơn 20% so với phiên trước, còn khoảng 40.200 tỷ đồng. Dòng tiền suy giảm trong bối cảnh thị trường rung lắc cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên quan sát thay vì gia tăng vị thế, đặc biệt khi rủi ro bên ngoài vẫn khó lường.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,76 điểm (-0,5%) xuống 1.808,51 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,26 điểm (-0,1%) xuống 257,59 điểm; UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,67 điểm (+0,5%) lên 127,9 điểm.

Bảng điện tử cho thấy trạng thái phân hóa nhưng cán cân nghiêng nhẹ về phía tích cực nếu xét trên tổng thể. Toàn thị trường có 428 mã tăng giá (trong đó 18 mã tăng trần), 785 mã đứng tham chiếu và 358 mã giảm (19 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận tới 22 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và duy nhất VIB đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó mất gần 14 điểm, lùi về 1.942,76 điểm.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên 5/3 tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã từng tăng "nóng" theo câu chuyện giá năng lượng.

co phieu anh 1

VN-Index đứng trước nguy cơ thủng mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là GAS và PLX đồng loạt giảm sàn, trong khi BSR mất 5,9%. Cùng nhóm này, PVS (-1,9%), PVT (-2,2%), PVD (-6,1%), OIL (-6,8%), POW (-1,9%), PVC (-0,3%)... Diễn biến đảo chiều này mang đầy tính bất ngờ khi chỉ vài phiên trước, các cổ phiếu dầu khí còn tăng trần hàng loạt nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng của giá nhiên liệu sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Cũng trong chiều này, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ với mức tăng rất mạnh ở cả 2 loại nhiên liệu này.

Trong đó, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 đã tăng lần lượt 1.920 đồng/lít và 2.190 đồng/lít, tương đương mức tăng ròng gần 11%, lên 21.440 đồng/lít và 22.340 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Trong đó, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 3.760 đồng (+20%) lên 23.030 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 7.140 đồng (+37%) lên 26.600 đồng/lít; và dầu mazut tăng 1.810 đồng (+12%) lên 17.490 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh kỳ vọng giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng này cải thiện mạnh biên lợi nhuận nhờ giá vốn thấp trước đó. Tuy vậy, các cổ phiếu dầu khí hôm nay đều giao dịch trong trạng thái tiêu cực.

Không chỉ nhóm dầu khí, áp lực còn lan sang nhiều trụ cột khác như MCH (-6,2%), GVR (giảm sàn), MWG (-4,1%), TCX (-3,2%), BID (-2,6%), VCB (-0,8%) và VJC (-4,2%).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” gồm VIC (+5,9%), VHM (+1,6%), VPL (+1,6%) giúp hãm bớt đà lao dốc của thị trường. Theo ước tính, nếu không có lực đỡ từ bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chỉ số VN-Index có thể mất thêm hơn 17 điểm.

Ngoài ra, một số mã riêng lẻ cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như ACB (+1,5%), GEL (+2,9%), GEX (+2,6%), MBB (+0,4%), ORS tăng trần, SSB (+1,2%) và KDH (+1,9%). Tuy nhiên, mức tăng phân tán và thiếu tính dẫn dắt nên không đủ tạo ra sự đảo chiều rõ rệt về xu hướng.

Điểm trừ đáng kể hôm nay cũng đến từ giao dịch khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài theo đó bán ròng khoảng 3.200 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh ở FPT (-573 tỷ đồng), HPG (-289 tỷ đồng), VHM (-225 tỷ đồng) và SSI (-184 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu Nhiên liệu sinh học Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PVD Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn dầu khí chứng khoán trung đông

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

