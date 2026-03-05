Cổ phiếu dầu khí bị bán tháo

Cổ phiếu dầu khí bất ngờ bị bán tháo ồ ạt trong phiên 5/3, nhiều mã từ tăng trần quay đầu giảm sâu, kéo VN-Index mất gần 10 điểm dù thị trường từng khởi đầu trong sắc xanh.

Cổ phiếu PLX của Petrolimex cùng một loạt mã chứng khoán dầu khí bị bán tháo mạnh hôm nay. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chao đảo trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Sau phiên hồi phục hôm qua, VN-Index bước vào phiên 5/3 với tâm lý tích cực, sắc xanh duy trì trong phần lớn thời gian đầu phiên.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài lâu. Khi chỉ số vượt mốc 1.840 điểm, áp lực bán bắt đầu gia tăng rõ rệt và có phần đồng thuận tại nhiều nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu và tiêu dùng khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất thành quả, trượt xuống dưới tham chiếu.

Diễn biến đáng chú ý là các nhóm cổ phiếu từng được kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa như dầu khí, điện, phân bón và vận tải cũng không giữ được phong độ. Nhiều mã quay đầu giảm sâu, thậm chí có thời điểm bị bán tháo giảm sàn.

Thanh khoản cũng phát đi tín hiệu thận trọng. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay giảm hơn 20% so với phiên trước, còn khoảng 40.200 tỷ đồng . Dòng tiền suy giảm trong bối cảnh thị trường rung lắc cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên quan sát thay vì gia tăng vị thế, đặc biệt khi rủi ro bên ngoài vẫn khó lường.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,76 điểm (-0,5%) xuống 1.808,51 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,26 điểm (-0,1%) xuống 257,59 điểm; UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,67 điểm (+0,5%) lên 127,9 điểm.

Bảng điện tử cho thấy trạng thái phân hóa nhưng cán cân nghiêng nhẹ về phía tích cực nếu xét trên tổng thể. Toàn thị trường có 428 mã tăng giá (trong đó 18 mã tăng trần), 785 mã đứng tham chiếu và 358 mã giảm (19 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận tới 22 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và duy nhất VIB đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó mất gần 14 điểm, lùi về 1.942,76 điểm.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên 5/3 tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã từng tăng "nóng" theo câu chuyện giá năng lượng.

VN-Index đứng trước nguy cơ thủng mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là GAS và PLX đồng loạt giảm sàn, trong khi BSR mất 5,9%. Cùng nhóm này, PVS (-1,9%), PVT (-2,2%), PVD (-6,1%), OIL (-6,8%), POW (-1,9%), PVC (-0,3%)... Diễn biến đảo chiều này mang đầy tính bất ngờ khi chỉ vài phiên trước, các cổ phiếu dầu khí còn tăng trần hàng loạt nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng của giá nhiên liệu sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Cũng trong chiều này, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ với mức tăng rất mạnh ở cả 2 loại nhiên liệu này.

Trong đó, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 đã tăng lần lượt 1.920 đồng/lít và 2.190 đồng/lít, tương đương mức tăng ròng gần 11%, lên 21.440 đồng/lít và 22.340 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Trong đó, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 3.760 đồng (+20%) lên 23.030 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 7.140 đồng (+37%) lên 26.600 đồng/lít; và dầu mazut tăng 1.810 đồng (+12%) lên 17.490 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh kỳ vọng giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng này cải thiện mạnh biên lợi nhuận nhờ giá vốn thấp trước đó. Tuy vậy, các cổ phiếu dầu khí hôm nay đều giao dịch trong trạng thái tiêu cực.

Không chỉ nhóm dầu khí, áp lực còn lan sang nhiều trụ cột khác như MCH (-6,2%), GVR (giảm sàn), MWG (-4,1%), TCX (-3,2%), BID (-2,6%), VCB (-0,8%) và VJC (-4,2%).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” gồm VIC (+5,9%), VHM (+1,6%), VPL (+1,6%) giúp hãm bớt đà lao dốc của thị trường. Theo ước tính, nếu không có lực đỡ từ bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chỉ số VN-Index có thể mất thêm hơn 17 điểm.

Ngoài ra, một số mã riêng lẻ cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như ACB (+1,5%), GEL (+2,9%), GEX (+2,6%), MBB (+0,4%), ORS tăng trần, SSB (+1,2%) và KDH (+1,9%). Tuy nhiên, mức tăng phân tán và thiếu tính dẫn dắt nên không đủ tạo ra sự đảo chiều rõ rệt về xu hướng.

Điểm trừ đáng kể hôm nay cũng đến từ giao dịch khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài theo đó bán ròng khoảng 3.200 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh ở FPT (- 573 tỷ đồng ), HPG (- 289 tỷ đồng ), VHM (- 225 tỷ đồng ) và SSI (- 184 tỷ đồng ).