Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bầu Đức sắp chi hàng chục tỷ gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

  • Thứ tư, 4/3/2026 16:55 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG, dự chi khoảng 80 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45% vốn.

Bầu Đức đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG. Ảnh: S.T.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Theo công bố, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/3 đến ngày 7/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu HAG do ông Đức nắm giữ sẽ tăng từ hơn 304,95 triệu đơn vị lên hơn 309,95 triệu đơn vị, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,06% lên 24,45% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá khoảng 15.900 đồng/cổ phiếu trong phiên chiều 4/3, ông Đức có thể phải chi xấp xỉ 80 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Động thái tăng sở hữu diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HAGL. Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 6/3 với ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết tại đại hội.

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty công bố trong thư mời gửi cổ đông và đăng tải trên website chính thức của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm vừa rồi, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và là mức cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kết quả này giúp HAGL xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn một thập kỷ chật vật tái cấu trúc, đồng thời bắt đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến cuối năm 2025, khoản mục này đạt hơn 1.395 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu bị bán tháo

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm điểm, kéo VN-Index lao dốc gần 33 điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

38:2294 hôm qua

Bầu Đức muốn buông HAGL Agrico

Nếu thương vụ bán 91,3 triệu cổ phiếu HNG hoàn tất, CTCP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức chính thức không còn là cổ đông tại HAGL Agrico sau 15 năm gắn bó.

19:02 5/1/2026

Xung đột Mỹ - Israel và Iran ảnh hưởng tới nhóm cổ phiếu nào?

Cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran được dự báo ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng tác động nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời.

14:04 2/3/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

bầu đức Gia Lai Tiền mã hóa Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức hoàng anh gia lai cổ phiếu

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý