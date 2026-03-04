Bầu Đức sắp chi hàng chục tỷ gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG, dự chi khoảng 80 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45% vốn.

Bầu Đức đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG. Ảnh: S.T.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Theo công bố, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/3 đến ngày 7/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu HAG do ông Đức nắm giữ sẽ tăng từ hơn 304,95 triệu đơn vị lên hơn 309,95 triệu đơn vị, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,06% lên 24,45% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá khoảng 15.900 đồng/cổ phiếu trong phiên chiều 4/3, ông Đức có thể phải chi xấp xỉ 80 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Động thái tăng sở hữu diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HAGL. Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 6/3 với ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết tại đại hội.

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty công bố trong thư mời gửi cổ đông và đăng tải trên website chính thức của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm vừa rồi, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng , tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ và là mức cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kết quả này giúp HAGL xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn một thập kỷ chật vật tái cấu trúc, đồng thời bắt đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến cuối năm 2025, khoản mục này đạt hơn 1.395 tỷ đồng .