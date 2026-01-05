Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bầu Đức muốn buông HAGL Agrico

  Thứ hai, 5/1/2026 19:02 (GMT+7)
Nếu thương vụ bán 91,3 triệu cổ phiếu HNG hoàn tất, CTCP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức chính thức không còn là cổ đông tại HAGL Agrico sau 15 năm gắn bó.

Động thái thoái vốn của HAGL diễn ra trong bối cảnh HAGL Agrico vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Ảnh: HNG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch đối với cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico.

Theo đó, thông qua người được ủy quyền là bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán toàn bộ 91,375 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ 8,24% vốn điều lệ đang nắm giữ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 8/1 đến 6/2, nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư.

Nếu giao dịch này diễn ra thành công, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sẽ thoái sạch vốn khỏi HAGL Agrico.

Hiện, cổ phiếu HNG được giao dịch trên thị trường UPCoM, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1 với mức giá 6.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2010, tách ra từ mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển hướng từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu.

Năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico cho Thaco, trong bối cảnh công ty thua lỗ nặng nề. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - sau đó trở thành Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico.

Đến nay, tình hình kinh doanh của HAGL Agrico đã cải thiện nhưng chưa thoát lỗ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 431 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ, song khoản lỗ ròng vẫn lên tới khoảng 378 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế vào thời điểm kết thúc quý III/2025 là gần 9.800 tỷ đồng.

Diệu Thanh

HAGL Agrico Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai HAGL Agrico Đoàn Nguyên Đức Bầu Đức HAG HNG Trần Bá Dương Hoàng Anh Gia Lai

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • HAGL Agrico

    HAGL Agrico

    Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) được thành lập dựa trên chương trình tái cấu trúc HAGL. Công ty chuyên quản lý và phát triển mảng nông nghiệp của tập đoàn mẹ. Hiện HAGL Agrico là công ty con đóng góp nhiều nhất vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn HAGL.

    • Thành lập: 2010
    • Sáng lập: HAGL
    • Mã cổ phiếu: HNG

