Bầu Đức muốn buông HAGL Agrico

Nếu thương vụ bán 91,3 triệu cổ phiếu HNG hoàn tất, CTCP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức chính thức không còn là cổ đông tại HAGL Agrico sau 15 năm gắn bó.

Động thái thoái vốn của HAGL diễn ra trong bối cảnh HAGL Agrico vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Ảnh: HNG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch đối với cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico.

Theo đó, thông qua người được ủy quyền là bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán toàn bộ 91,375 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ 8,24% vốn điều lệ đang nắm giữ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 8/1 đến 6/2, nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư.

Nếu giao dịch này diễn ra thành công, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sẽ thoái sạch vốn khỏi HAGL Agrico.

Hiện, cổ phiếu HNG được giao dịch trên thị trường UPCoM, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1 với mức giá 6.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2010, tách ra từ mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển hướng từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu.

Năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico cho Thaco, trong bối cảnh công ty thua lỗ nặng nề. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - sau đó trở thành Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico.

Đến nay, tình hình kinh doanh của HAGL Agrico đã cải thiện nhưng chưa thoát lỗ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 431 tỷ đồng , tăng gần 50% so với cùng kỳ, song khoản lỗ ròng vẫn lên tới khoảng 378 tỷ đồng . Số lỗ lũy kế vào thời điểm kết thúc quý III/2025 là gần 9.800 tỷ đồng .