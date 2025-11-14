Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và Novaland 'dắt tay nhau' tăng trần

NVL và HAG đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm kéo VN-Index hồi phục trong phiên 14/11, giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau nửa đầu ngày chìm trong bi quan.

Hoàng Anh Gia Lai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức có kế hoạch niêm yết các công ty thành viên trong những năm tới. Ảnh: Quang Thịnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 14/11 với nhịp hồi đáng chú ý sau giai đoạn giao dịch trầm lắng của ngày hôm trước. Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ khi lực bán chiếm ưu thế, còn dòng tiền bắt đáy vẫn đứng ngoài. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến chỉ số liên tục dao động dưới tham chiếu suốt cả buổi sáng và kéo dài sang đầu giờ chiều.

Đến phiên chiều, trạng thái thị trường bắt đầu thay đổi khi lực cầu quay trở lại ở một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đáng chú ý nhất là NVL và HAG, 2 mã ghi nhận giao dịch đột biến cả về khối lượng lẫn biên độ giá. Những chuyển động mạnh ở các cổ phiếu này góp phần giải tỏa sự thận trọng của nhà đầu tư, tạo xung lực giúp VN-Index dần thu hẹp mức giảm và sau đó vượt lên trên tham chiếu.

Dù sự hồi phục diễn ra tương đối thuyết phục, thanh khoản vẫn là điểm hạn chế của phiên hôm nay. Giá trị khớp lệnh toàn thị trường chỉ đạt khoảng 23.300 tỷ đồng , giảm 4% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa trở lại mạnh mẽ và thị trường hiện chủ yếu vận hành nhờ lực đẩy từ một số nhóm cổ phiếu mang tính câu chuyện.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,02 điểm (+0,3%) lên 1.635,46 điểm. HNX-Index tăng 1,32 điểm (0,5%) lên 267,61 điểm; UPCoM-Index nhích 0,05 điểm (+0,1%) và dừng ở 120,09 điểm.

Độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt: toàn thị trường ghi nhận 389 mã tăng giá, trong đó có 32 mã tăng trần; 852 mã đứng giá và 361 mã giảm, với 19 mã giảm sàn.

VN-Index nỗ lực tạo đáy. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không tạo được sự đồng thuận khi rổ VN30 ghi nhận 11 mã tăng, 6 mã đứng giá và 13 mã giảm. Tuy vậy, lực kéo từ một số cổ phiếu dẫn dắt vẫn đủ để giúp chỉ số VN30 tăng hơn 7 điểm, lên 1.871 điểm, qua đó hỗ trợ đáng kể cho nhịp hồi của thị trường chung.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay rải rác khắp nhiều nhóm ngành. Những cái tên tiêu biểu nhất gồm TCX (+3%), LPB (+2%), HPG (+1,3%), VHM (+0,6%), VNM (+1,6%), NVL (tăng trần), MWG (+1,6%), FPT (+1,1%), VCB (+0,3%) và HAG (tăng trần).

Trong đó, cả NVL của Novaland và HAG của Hoàng Anh Gia Lai cùng diễn biến khởi sắc sau khi đón loạt tin vui liên quan đến hoạt động đầu tư - kinh doanh.

Sự bứt phá của NVL diễn ra sau khi doanh nghiệp đón thêm tín hiệu tích cực từ các dự án tại Đồng Nai. Sở Xây dựng tỉnh này vừa xác nhận 204 căn nhà thấp tầng tại phân khu Ever Green 1, thuộc đại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP Biên Hòa), đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Theo cơ quan quản lý, các sản phẩm nói trên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đất đai, hạ tầng và quy hoạch chi tiết 1/500 sau điều chỉnh.

Tính đến cuối tháng 10, Aqua City đã có gần 2.400 căn được phép ký hợp đồng mua bán. Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã lần lượt chấp thuận 874 căn tại River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn thuộc Ever Green 1 đủ điều kiện mở bán.

Bên cạnh việc tháo gỡ pháp lý dự án, Novaland đang đẩy mạnh tiến độ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Doanh nghiệp đã hoàn tất hơn 550 sổ hồng tại dự án The Sun Avenue (TP Thủ Đức), đồng thời hàng nghìn trường hợp khác đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để bàn giao mạnh từ nay đến cuối năm.

Ở chiều song song, HAG tăng trần trong bối cảnh doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức công bố kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư cùng lộ trình đưa các công ty thành viên lên sàn. Hoàng Anh Gia Lai dự kiến đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn vào năm 2026 và CTCP Gia Súc Lơ Pang vào năm 2027. Song song, tập đoàn đang thúc đẩy chiến lược nông nghiệp với trọng tâm là cây cà phê và sầu riêng.

Chiều ngược lại, nhóm cản bước thị trường là những bluechip quen thuộc như CTG (-0,6%), VPL (-1,2%), MSN (-1,3%), STB (-1,3%), ACB (-0,6%), VIC (-0,1%), SSB (-0,9%), BCM (-0,6%), GVR (-0,4%) và SAB (-0,6%).