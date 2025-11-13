Sabeco mang về cho đại gia Thái Lan hơn 15.400 tỷ đồng cổ tức

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - chủ sở hữu Thaibev, tập đoàn nắm quyền chi phối Sabeco - đã nhận tổng cộng hơn 15.400 tỷ đồng cổ tức từ công ty bia của Việt Nam.

Thaibev là một trong những doanh nghiệp thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: Bloomberg.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) vừa công bố ngày 13/1/2026 sẽ là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Ngày chi trả dự kiến vào 12/2/2026.

Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến chi khoảng 2.570 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông, Vietnam Beverage - thành viên của ThaiBev, tập đoàn đồ uống thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - có thể thu về gần 1.375 tỷ đồng nhờ nắm giữ 53,59% vốn điều lệ. Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn thứ 2, cũng nhận hơn 920 tỷ đồng nhờ sở hữu 36% cổ phần.

Kể từ khi về tay người Thái, Sabeco duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao kỷ lục. Trước năm 2017, tỷ lệ chi trả chỉ dao động 20-30%, nhưng từ khi ThaiBev thâu tóm, mức cổ tức hàng năm thường đạt 35-50% và đều được chi trả bằng tiền mặt.

Gần nhất, tháng 7 vừa qua, Sabeco đã trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 30%, nâng tổng mức cổ tức tiền mặt cho cả năm 2024 lên 50%, tương đương 6.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, HĐQT Sabeco dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức 50% cho năm 2025, đồng nghĩa cổ đông sẽ còn nhận thêm 30% ở đợt sau.

SABECO TRẢ CỔ TỨC "HÀO PHÓNG" Nguồn: BCDN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KH2025 Tỷ lệ % 35 50 35 35 35 50 35 50 50

Lũy kế đến nay, nếu tính cả khoản sắp chia vào tháng 2/2026, ThaiBev đã nhận tổng cộng khoảng 15.400 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco kể từ thương vụ thâu tóm năm 2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tổng số cổ tức ThaiBev nhận được đến nay vẫn chưa đủ bù chi phí lãi vay mà tập đoàn này gánh để mua lại Sabeco.

Thương vụ trị giá 4,8 tỷ USD được ThaiBev tài trợ phần lớn bằng vốn vay với lãi suất 2,4-3%/năm, tạo ra gánh nặng tài chính lớn kéo dài nhiều năm. Chính vì vậy, VDSC cho rằng áp lực trả nợ gốc và lãi vay đến năm 2028 là động lực chính khiến Sabeco duy trì mức cổ tức cao nhằm đảm bảo dòng tiền về cho công ty mẹ.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 19.052 tỷ đồng , giảm 17% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 3.453 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ 1%. Doanh nghiệp đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.335 tỷ đồng , giảm hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, hơn 20.000 tỷ đồng , tương đương 64% tổng tài sản. Nhờ vậy, lãi tiền gửi 9 tháng đạt gần 741 tỷ đồng , bình quân mỗi ngày Sabeco thu về hơn 2,7 tỷ đồng từ hoạt động tài chính thụ động.

Về nghĩa vụ tài chính, tổng nợ phải trả ở mức 6.832 tỷ đồng , giảm 24%, trong đó dư nợ vay chỉ hơn 341 tỷ đồng (giảm 18%). Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh 71%, còn hơn 1.000 tỷ đồng , chủ yếu do Sabeco gần như tất toán xong cổ tức phải trả cho các cổ đông trước đó.