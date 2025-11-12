VN-Index tăng dựng đứng

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên 12/11, đưa VIC tiến sát đỉnh lịch sử, chỉ vài ngày sau khi tập đoàn chính thức công bố trụ cột kinh doanh mới - Văn hóa.

Chỉ số VN-Index bật tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi khép lại chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp bằng một nhịp đảo chiều tăng hơn 13 điểm ngày 11/11, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang phiên 12/11 với tâm thế cởi mở hơn. Ngay từ đầu phiên, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái tích cực suốt buổi sáng, bất chấp một vài nhịp rung lắc nhẹ khi lực bán chốt lời ngắn hạn xuất hiện.

Diễn biến trong phiên chiều càng củng cố tâm lý hưng phấn. Sự nhập cuộc chủ động của dòng tiền giúp đà tăng được mở rộng. Lực cầu xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi bên bán dần thu hẹp quy mô giao dịch, khiến chỉ số chính leo dốc nhanh chóng.

Đà phục hồi không chỉ đến từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng vốn luôn đóng vai trò trụ cột, mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành khác như bất động sản, đầu tư công - xây dựng, công nghệ và hàng tiêu dùng, góp phần củng cố tâm lý tích cực trên toàn thị trường.

Kết phiên, VN-Index tăng 38,25 điểm (+2,4%) lên 1.631,86 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng 3,71 điểm (+1,4%) lên 264,79 điểm; UPCoM-Index tăng 1,18 điểm (+1%) lên 119,03 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh trên 3 sàn đạt hơn 24.000 tỷ đồng , tăng 12% so với phiên liền trước. Dù vậy, mức thanh khoản này vẫn chỉ bằng 60-70% giai đoạn sôi động hồi đầu quý III.

Bảng điện tử phiên nay gần như được phủ xanh khi toàn thị trường ghi nhận 570 mã tăng (trong đó có 23 mã tăng trần), 845 mã giữ tham chiếu và chỉ 187 mã giảm (6 mã giảm sàn).

Rổ VN30 - nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số - tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi có tới 29/30 mã tăng giá, duy nhất BCM đi ngược xu hướng. Chỉ số VN30-Index theo đó bật tăng gần 51 điểm, lên 1.872 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận đà bứt phá ấn tượng của nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Hàng loạt cổ phiếu chủ chốt như VIC (+5,1%), VHM (+4,4%), TCB (+4%), FPT (+4,7%), VCB (+1%), VRE (+5,6%), MBB (+2,2%), VPB (+1,8%), HVN (+4,2%) và GEE (tăng trần) đồng loạt tăng mạnh.

VN-Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Nguồn: Tradingview.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm và đóng vai trò trụ cột trong hai phiên tăng liên tiếp của thị trường. Ba mã VIC, VHM và VRE hôm nay đã đóng góp tới 14 điểm tăng cho chỉ số VN-Index, qua đó khẳng định tầm ảnh hưởng của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam đối với diễn biến chung.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC một lần nữa chứng minh vị thế dẫn dắt khi một mình kéo chỉ số chính tăng hơn 9 điểm. Trong 2 phiên gần nhất, VIC đã tăng tổng cộng 6%, lên 211.000 đồng/cổ phiếu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 4%. Đà tăng hôm nay cũng kéo vốn hóa tập đoàn tăng gần 40.000 tỷ, lên trên 810.000 tỷ đồng hiện tại.

Đà tăng của mã VIC diễn ra ngay sau khi tập đoàn công bố trụ cột kinh doanh thứ 6 ở mảng Văn hóa. Với trụ cột kinh doanh mới, Vingroup hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm gồm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thúc đẩy sáng tạo và phát triển các loại hình nghệ thuật, đồng thời tạo dựng môi trường chuyên nghiệp để nghệ sĩ có thể phát huy tài năng, sống bằng nghề và được tôn vinh xứng đáng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Vingroup đã góp vốn thành lập 3 công ty độc lập gồm V-Culture Talents, V-Film và V-Spirit.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm từ một số mã như BHN (-3,4%), TCX (-0,1%), BCM (-0,2%), ACG (-1,8%), PAN (-1,5%), VCI (-0,3%), TDP (-2,7%), BBC (-4%), ICT (giảm sàn) và CRE (-1,2%) không đủ sức tạo lực cản chỉ số chính.

Hôm nay, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng với quy mô 465 tỷ đồng , chủ yếu do bán VCI (- 197 tỷ đồng ), HDB (- 170 tỷ đồng ), VIX(- 150 tỷ đồng ).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua gom 257 tỷ đồng , HPG (+ 115 tỷ đồng ), FPT (+ 155 tỷ đồng ).