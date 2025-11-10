Cổ phiếu nhà phân phối Apple tại Việt Nam tăng 'dựng đứng'

Cổ phiếu PET của Petrosetco tăng trần lên mốc 32.200 đồng/đơn vị trong phiên 10/11 sau khi PVN công bố kế hoạch thoái hơn 23% vốn tại doanh nghiệp.

Petrosetco là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Apple. Ảnh: Tuấn Anh.

Sau cú điều chỉnh mạnh hơn 43 điểm trong phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 10/11 trong tâm thế đầy giằng co. Ngay từ những phút đầu mở cửa, VN-Index chịu áp lực bán mạnh, nhanh chóng bị kéo xuống dưới ngưỡng tham chiếu khi tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường. Dòng tiền yếu khiến lực cầu gần như không đủ để hấp thụ lượng cung lớn đến từ các nhà đầu tư đang có xu hướng chốt lời sau nhịp hồi kỹ thuật ngắn ngủi trước đó.

Tuy nhiên, vùng điểm 1.590-1.600 một lần nữa trở thành mốc đỡ tâm lý quan trọng, giúp chỉ số tạm thời giữ được cân bằng trong buổi sáng. Một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu nhập cuộc, tận dụng nhịp điều chỉnh để bắt đáy, tạo ra các nhịp hồi kỹ thuật nhỏ lẻ.

Đáng chú ý, đầu phiên chiều, sự hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng, thép và dầu khí đã giúp VN-Index bật tăng trở lại sắc xanh, thậm chí có lúc giành lại hơn 10 điểm.

Song, đà phục hồi này không kéo dài. Bước sang nửa cuối phiên chiều, áp lực bán tăng vọt khi phe cầm cổ phiếu tranh thủ nhịp hồi để thoát hàng. Lực bán dồn dập tại các nhóm dẫn dắt nhanh chóng cuốn trôi toàn bộ thành quả trước đó, kéo chỉ số lao dốc trở lại vùng thấp nhất ngày. Tâm lý bi quan quay trở lại bao trùm bảng điện tử, đặc biệt khi lực cầu gần như biến mất trong phiên ATC.

Hầu hết nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu bất động sản đồng loạt điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng, trong khi nhóm tài chính - ngân hàng và chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán ròng từ khối nội. Cổ phiếu đầu tư công, xây dựng và công nghệ cũng đồng loạt suy yếu, khiến bức tranh thị trường thêm phần ảm đạm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt xấp xỉ 24.000 tỷ đồng , con số này cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ. Phần lớn giao dịch đến từ hoạt động thăm dò hoặc lướt sóng ngắn hạn của nhóm nhà đầu tư cá nhân.

VN-Index tiếp tục rơi tự do. Ảnh: TradingView.

Kết phiên, VN-Index giảm 18,56 điểm (-1,25%) xuống còn 1.580,54 điểm; HNX-Index mất 1,93 điểm (-0,7%) còn 258,18 điểm; trong khi UPCoM-Index bất ngờ ngược dòng tăng 0,7 điểm (+0,6%) lên 117,45 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 446 mã giảm giá (trong đó 14 mã giảm sàn), 892 mã đứng giá và chỉ 254 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần). Rổ VN30 cũng không ngoại lệ khi có tới 21 mã giảm, 3 mã đứng giá và chỉ 6 mã tăng, khiến chỉ số đại diện nhóm này lao dốc gần 21 điểm, thu hẹp về mốc 1.804 điểm.

Áp lực khiến VN-Index lao dốc trong phiên 10/11 đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật nhất là VHM giảm sâu 5,5%. Cổ phiếu FPT - đại diện tiêu biểu của nhóm công nghệ - cũng rơi tới 4,8%.

Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi CTG (-2%), VCB (-0,8%), GAS (-2,7%), GEE (-6,7%), VRE (-4,9%), LPB (-2%), VIC (-0,4%) và GEX (giảm sàn).

Ở chiều ngược lại, vẫn có một vài điểm sáng giúp thị trường không rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn. “Vua thép” HPG tăng 1,5%, tạm thời gánh vai trò trụ đỡ khi được dòng tiền đổ vào bắt đáy. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ bởi TCB (+1,2%), SSI (+2%), BVH (+1,9%), GVR (+0,5%), TAL (+3,7%), MWG (+0,4%), HCM (+1,6%), STB (+0,3%) và PET (tăng trần).

Đáng chú ý nhất trong phiên là cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). PET ghi nhận giao dịch sôi động ngay sau khi Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) công bố kế hoạch chào bán hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET, tương đương hơn 23% vốn điều lệ Petrosetco, với giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt lực cầu đầu cơ mạnh, đưa thị giá PET vọt lên mức kịch trần trong suốt phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên, PET dừng tại 32.200 đồng/cổ phiếu, vẫn thấp hơn khoảng 12% so với giá khởi điểm mà PVN dự kiến trong phiên đấu giá.

Petrosetco hiện là đơn vị thành viên của PVN, hoạt động đa lĩnh vực gồm phân phối sản phẩm công nghệ, cung ứng hậu cần - logistics, dịch vụ đời sống, quản lý vận hành tòa nhà và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp cũng là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Apple, Nokia, Realme…

Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng xuống còn 300 tỷ đồng , tập trung tại các mã HDB (- 118 tỷ đồng ), VRE (- 82 tỷ đồng ) và KDH (- 81 tỷ đồng ).

Trong khi đó, HPG được gom 405 tỷ đồng , VIX (+ 73 tỷ đồng ), MWG (+ 70 tỷ đồng ).