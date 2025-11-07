Chủ rạp phim Galaxy lần đầu có lãi

Sau nhiều năm thua lỗ, Galaxy EE lần đầu tiên báo lãi kể từ khi công bố thông tin năm 2021 với lợi nhuận sau thuế 68,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Với khoản lãi ròng 68,4 tỷ đồng nửa đầu năm nay, chủ chuỗi rạp phim Galaxy vẫn lỗ lũy kế hơn 1.243 tỷ. Ảnh: Galaxy EE.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Giải trí và Giáo dục Galaxy (Galaxy EE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 68,4 tỷ đồng , đánh dấu bước ngoặt lớn so với khoản lỗ hơn 16,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2021, doanh nghiệp này báo lãi.

Dù vậy, bức tranh tài chính của Galaxy EE vẫn còn nhiều thách thức khi khoản lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6 vẫn lên tới hơn 1.243 tỷ đồng .

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm này đạt khoảng 616 tỷ đồng , tăng gấp 342 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng vốn góp và thặng dư vốn cổ phần. Cùng với đó, các công ty con cũng bắt đầu mang lại hiệu quả, đóng góp gần 200 tỷ đồng lợi tức, giúp củng cố nguồn thu của doanh nghiệp.

Về nghĩa vụ tài chính, tổng nợ phải trả của Galaxy EE giảm gần 13% so với đầu năm, còn khoảng 1.214 tỷ đồng . Trong đó, nợ vay tài chính chiếm khoảng 21%, gồm hơn 105 tỷ đồng vay ngân hàng và 150 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu.

Hiện, công ty còn lưu hành 2 lô trái phiếu phát hành từ năm 2021, đều có lãi suất 10%/năm và sẽ đáo hạn vào cuối năm nay. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Galaxy EE đã chi khoảng 12 tỷ đồng trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Tuy vẫn gánh khoản lỗ lũy kế lớn, kết quả kinh doanh bán niên cho thấy Galaxy EE đang bước đầu phục hồi sau giai đoạn dài khó khăn, mở ra cơ hội cải thiện tài chính nếu duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận và kiểm soát nợ hiệu quả.

GALAXY EE LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN LỢI NHUẬN KQKD của Galaxy EE; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 6T/2025 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -371 -623 -473 -126 68

Galaxy EE được thành lập từ năm 2013, trụ sở tại số 63A Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Doanh nghiệp vận hành theo mô hình tập đoàn, phát triển hệ sinh thái đa ngành gồm sản xuất và phát hành phim (Galaxy Studio), nền tảng xem phim trực tuyến (Galaxy Play), giáo dục trực tuyến (Galaxy Education), cùng mảng xuất bản và truyền thông số (Galaxy Media).

Galaxy Studio - đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái - là một trong những hãng phim lớn nhất Việt Nam. Đây là đơn vị sản xuất và phát hành nhiều tác phẩm ăn khách như Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, hay Em và Trịnh. Galaxy cũng là đối tác phát hành độc quyền của Walt Disney và Sony Pictures tại Việt Nam, đồng thời sở hữu hệ thống cụm rạp Galaxy Cinema trải dài trên toàn quốc.

Cuối năm 2023, Galaxy Studio khai trương cụm rạp Imax Laser đầu tiên tại Thiso Mall (TP.HCM), đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cấp trải nghiệm điện ảnh cao cấp cho người xem trong nước.