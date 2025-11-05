Công ty tiền số của SSI tăng vốn gấp 5 lần

SSI Digital vừa tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ. Đây là doanh nghiệp hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và nền tảng đầu tư tài sản mã hóa của Chứng khoán SSI.

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cũng đang làm Chủ tịch SSI Digital. Ảnh: SSI.

Theo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh mới được công bố, CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng , tức gấp 5 lần so với thời điểm mới thành lập. Công ty do ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

SSI Digital được thành lập ngày 25/3/2022 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng , do SSI gián tiếp sở hữu thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI. Doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và nền tảng đầu tư tài sản mã hóa, được xem là hướng đi chiến lược của SSI trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực chứng khoán và đầu tư.

Hồi tháng 6, SSI Digital và Công ty Quản lý Quỹ SSI đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng giúp SSI đón đầu xu hướng số hóa tài chính và chuẩn bị cho sự hình thành của thị trường tài sản mã hóa trong tương lai.

Đến giữa tháng 10, Chứng khoán SSI tiếp tục thông qua nghị quyết mua 15 triệu cổ phần của SSI Digital theo hình thức phát hành riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 150 tỷ đồng giá trị phần vốn góp bổ sung.

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một loạt ngân hàng, công ty chứng khoán, cũng như doanh nghiệp đã tham gia góp vốn thành lập các công ty trong lĩnh vực này.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó tập trung xây dựng các nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

"Chúng tôi hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm có thể có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và thực hiện hoạt động này trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026”, Thứ trưởng chia sẻ.