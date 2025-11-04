Ban hành 8 nghị định về Trung tâm Tài chính Quốc tế trước 15/11

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành toàn bộ 8 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222 về Trung tâm Tài chính Quốc tế trước ngày 15/11.

Thủ tướng đề nghị các Phó thủ tướng và thành viên Chính phủ triển khai công việc chủ động, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Tiếp đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Các bộ, ngành đã xây dựng dự thảo 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222.

Sau khi thảo luận, các thành viên Chính phủ cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung các nghị định. Trong đó, Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và công tác cán bộ, con người.

Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng quan trọng như một Ban Chỉ đạo chung do Thủ tướng Chính phủ thành lập, một ban điều hành chung với 2 chi nhánh tại 2 thành phố, một cơ quan giám sát chung, một cơ quan chung giải quyết các tranh chấp.

Con người, cán bộ tại trung tâm được tuyển dụng theo nguyên tắc, thông lệ quốc tế, gồm cả nhân lực trong và ngoài nước nhưng với chất lượng cao nhất, đáp ứng được yêu cầu hoạt động hiệu quả của trung tâm.

Về một số nguyên tắc, Thủ tướng nêu rõ các nghị định cần bám sát tình hình của Việt Nam để xây dựng chính sách cho phù hợp, hiệu quả; bám sát vào các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm có tính nguyên tắc cao nhưng thông thoáng, phù hợp, khả thi, hiệu quả; bám sát thông lệ quốc tế nhưng đổi mới sáng tạo để xây dựng cơ chế, chính sách có tính cạnh tranh hơn nhằm thu hút các nguồn lực.

Cùng với đó là nguyên tắc một việc giao cho một người chịu trách nhiệm và quyết định; phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra; tăng cường hậu kiểm và giảm tiền kiểm, để thủ tục nhanh chóng và thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Các chính sách phải đảm bảo đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc là mở, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, các Phó thủ tướng phụ trách các lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo, trình ban hành các Nghị định trước ngày 15/11.

Các thành phố phải ban hành ngay các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy... liên quan và cố gắng tới 15/11 phải xong. Sau khi các nghị định được ban hành, công việc nào thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ai thì người đó phải làm, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo ngay nếu vượt quá thẩm quyền.