Thủ tướng xem xét 8 nghị định phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

Sáng 4/11, Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222 của Quốc hội, bao quát các lĩnh vực then chốt về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Sáng 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá về thể chế, là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sau thời gian nỗ lực chuẩn bị, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện cao nhất để đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Đặc biệt, vừa qua Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế về việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị định về việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung xem xét những nội dung còn có ý kiến khác nhau, vấn đề mới cần trao đổi kỹ hơn để trong quá trình thực hiện thuận lợi.

Trong đó, tập trung vào quy định thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam với 1 trung tâm, 2 điểm đến; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, giám sát, chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong trung tâm, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, lao động, việc làm, an sinh xã hội, đất đai, môi trường, thương mại, để vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo thông lệ quốc tế; thể chế phải thông thoáng, thực sự là lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút được các nhà đầu tư, nhân lực.

Nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách, thành lập, vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là công việc khó, Thủ tướng yêu cầu "không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội"; thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy với tinh thần "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ; chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thủ tướng lưu ý nguyên tắc là tăng tốc, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, việc gấp nên không chần chừ với mục tiêu tạo ra khung khổ pháp lý đột phá, cạnh tranh, ổn định, nhất quán, đủ sức vận hành trung tâm phát triển thành công, bền vững; tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngay từ đầu.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến xây dựng 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam gồm các nội dung: Lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; chính sách đất đai và môi trường; Trung tâm trọng tài quốc tế; thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Cùng với đó là các nghị định về: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; thành lập, hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.