Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, vượt 7%/năm ở nhiều ngân hàng

Mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng đã đi lên so với cuối năm 2025, với kỳ hạn dài vượt 7%/năm và kỳ hạn ngắn chạm trần. Diễn biến này cho thấy cuộc đua hút vốn đang nóng trở lại.

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt ngay trong quý đầu năm, với nhiều kỳ hạn dài vượt mốc 7%/năm, trong khi kỳ hạn ngắn chạm trần quy định.

So với cuối năm 2025, biên độ tăng phổ biến 0,3-1,4 điểm %, phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng trong hệ thống.

Lãi suất kỳ hạn dài vượt 7%/năm

Ở nhóm ngân hàng thương mại, MB là một trong những đơn vị điều chỉnh lãi suất huy động đáng chú ý khi vừa có lần tăng thứ hai chỉ tính trong tháng 3 này.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến (online), lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng đã tăng thêm 0,25 điểm %, lên mức 6,55%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 24-48 tháng được niêm yết mức 7,5%/năm, đưa MB vào số ít ngân hàng công khai mốc lãi suất hơn 7% trên thị trường.

Không chỉ kênh online, mức 7,5%/năm cũng được nhà băng này áp dụng cho tiền gửi tại quầy với kỳ hạn 24-60 tháng. Với các kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất tại quầy dao động 6,5-6,6%/năm tùy quy mô tiền gửi. Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn hơn được giữ nguyên ở mức 4,5-5,9%/năm tùy kỳ hạn.

Thực tế, xu hướng tăng lãi suất không chỉ diễn ra tại một ngân hàng riêng lẻ mà đã lan rộng toàn hệ thống từ đầu năm đến nay. Hiện nhiều nhà băng sẵn sàng chi trả mức từ 7%/năm trở lên cho các khoản tiền gửi online kỳ hạn dài.

Đơn cử, BVBank áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; LPBank niêm yết 7-7,1%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; MBV đưa ra mức 7,2%/năm cho kỳ hạn trên một năm; PGBank duy trì mức trên 7% cho kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, Techcombank đang thuộc nhóm có mức lãi suất cao nhất thị trường khi chi trả tới 7,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như BacABank, NCB, OCB, VIB, VPBank hay Vikki Bank cũng đang niêm yết lãi suất từ 6,5%/năm trở lên ở các kỳ hạn dài.

Lãi suất kỳ hạn dài đã vượt 7%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại. Ảnh: Nam Khánh.

So với thời điểm cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất đã thay đổi đáng kể. Khi đó, thị trường chỉ ghi nhận duy nhất một ngân hàng duy trì lãi suất trên 7% là PGBank, trong khi phần lớn dao động quanh 5-6%/năm và chỉ một số ít với 4 ngân hàng (Vikki Bank; Techcombank; OCB; BacABank) là vượt mốc 6,5%/năm.

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, lãi suất huy động đã tăng phổ biến 0,5-1,4 điểm % ở hình thức gửi tiền dài hạn, phản ánh nhu cầu vốn trung và dài hạn gia tăng mạnh trong hệ thống ngân hàng.

Lãi suất kỳ hạn ngắn chạm trần

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 3-5 tháng, mặt bằng lãi suất đã tiệm cận trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có tới 16 ngân hàng tư nhân niêm yết mức 4,7%/năm, mức trần áp dụng với kỳ hạn dưới 6 tháng. Các ngân hàng tư nhân còn lại chủ yếu duy trì quanh 4,5-4,6%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp hơn, phổ biến trong khoảng 3-3,4%/năm. SCB vẫn là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn ngắn, dao động quanh 1,6-1,9%/năm.

So với cuối năm ngoái, lãi suất kỳ hạn ngắn đã tăng khoảng 0,3 điểm % tại các ngân hàng còn dư địa điều chỉnh.

Đáng chú ý, kỳ hạn 6 tháng đang trở thành điểm cạnh tranh mới khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn ở kỳ hạn này, kéo lãi suất lên sát hoặc chạm mốc 7%/năm. Cụ thể, VPBank niêm yết mức 6,6%/năm; BacABank và LPBank áp dụng 6,8%/năm; PGBank lên tới 7,1%/năm; trong khi Techcombank chi trả 7,25%/năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như ABBank, BaoViet Bank, BVBank, NCB, OCB, SaigonBank, SHB, VCBNeo, VietABank và VietBank cũng niêm yết mức 6-6,5%/năm cho kỳ hạn này, cho thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng nhà băng tham gia cuộc đua tăng lãi suất.

Trước đó, vào cuối năm 2025, lãi suất kỳ hạn 6 tháng chủ yếu dao động trong khoảng 4,9-6,2%/năm, chỉ có một số ít ngân hàng vượt ngưỡng 6,8%. Như vậy, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã tăng trung bình khoảng 0,5 điểm % sau 3 tháng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, dự báo lãi suất trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ nhưng có kiểm soát và phân hóa rõ theo từng kỳ hạn. Áp lực đến từ nhu cầu vốn trung và dài hạn, mặt bằng lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao, cũng như yêu cầu nâng cao năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, ông Huy nhấn mạnh rằng dư địa điều hành chính sách tiền tệ hiện vẫn còn, cho phép cơ quan quản lý linh hoạt cân bằng giữa mục tiêu ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, lãi suất khó tăng đột biến trên diện rộng mà sẽ điều chỉnh có chọn lọc, tùy theo từng phân khúc và chất lượng của từng tổ chức tín dụng.